Max Verstappen behaalt fraaie zege in Las Vegas ondanks tijdstraf

De terugkeer van de Formule 1 naar Las Vegas verliep niet helemaal op rolletjes, maar na de problemen met een putdeksel op de eerste dag hoopten de bazen van de sport dat alles met een spectaculaire race op zondag weer vergeten zou zijn. Charles Leclerc was snelste gegaan in de kwalificatie en begon de wedstrijd dus van pole-position. Carlos Sainz reed de tweede tijd, maar stond vanwege een gridstraf voor het wisselen naar een nieuwe batterij, die nodig was na het incident met een putdeksel tijdens de eerste training, twaalfde op de grid. De penalty voor de Spanjaard betekende dat Max Verstappen tweede kwam te staan op de startopstelling.

Nadat het Amerikaanse volkslied had geklonken en alle beroemdheden de grid hadden verlaten, was Verstappen net iets beter weg dan Leclerc, toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden. De twee reden naast elkaar naar de eerste bocht, waar de Nederlander wijd en van de baan ging. Leclerc, die aan de buitenkant zat, had geen andere keuze dan mee te gaan de uitloopstrook op. Toen het tweetal terugkeerde binnen de lijnen, ging Verstappen aan kop en lag Leclerc tweede, waarna het de vraag was of eerstgenoemde de leiding retour moest doen. “Dit moet nu worden bekeken. Hij duwde me wijd, dus hij moet me die positie teruggeven”, kwam de Monegask op de boordradio.

Verder naar achteren belandde Fernando Alonso aan de binnenkant van de eerste bocht in een spin, om vervolgens achterstevoren op de kerbstones aan de buitenkant tot stilstand te komen. Daar werd de Aston Martin tot twee keer toe geraakt door Valtteri Bottas, de tweede keer doordat de Fin op zijn beurt een tik van achteren kreeg van Sergio Perez. Ook Carlos Sainz maakte bij de eerste bocht een pirouette, doordat er bij het insturen een touché was met Lewis Hamilton. Door het incident met Alonso, Bottas en Perez bleef er de nodige rommel op de baan achter bij de eerste bocht, wat de racedirectie noopte om een virtuele safety car in te stellen.

Na een ronde VSC ging de race weer verder, maar al snel moesten de coureurs hun snelheid weer laten zakken. Lando Norris verloor op weg naar de veertiende bocht op hoge snelheid de controle over zijn McLaren en klapte tegen de muur, waarna de MCL60 met de nodige vonken langs de baanafzetting de uitloopstrook op gleed, waar de Brit in de kunststof blokken eindigde. Norris liet aan zijn team weten in orde te zijn en stapte op eigen kracht uit, maar werd later uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Na de crash van Norris werd de fysieke safety car naar buiten gestuurd.

Nadat de wedstrijd na een paar ronden weer onderweg was, had Verstappen al snel een gaatje van meer dan anderhalve seconde te pakken. Even later werd bekend dat de drievoudig wereldkampioen een tijdstraf van vijf seconden had gekregen voor het van de baan forceren van Leclerc bij de eerste bocht. “Ja, dat is prima”, reageerde Verstappen. “Doe ze de groeten van me.” Verstappen kreeg de opdracht om zijn voorsprong verder uit te breiden voor zijn eerste pitstop. Maar nadat de Limburger aanvankelijk wegreed bij Leclerc, kwam de Ferrari later in de eerste stint weer dichterbij. Verstappen liet over de boordradio weten dat zijn banden aan gort waren en werd gelijk naar de pits geroepen. Maar voordat hij daar was, werd de Red Bull-coureur bij de veertiende bocht nog ingehaald door Leclerc, die daarmee terug was aan de leiding.

In de pits moesten de monteurs dus vijf tellen wachten alvorens zij de RB19 van Verstappen mochten aanraken en de banden mochten wisselen. Verstappen kwam als elfde terug op het circuit. Op het moment dat Verstappen in de pits was, was er een botsing tussen Lewis Hamilton en Oscar Piastri, waar beide coureurs een lekke band aan overhielden, zodat zij naar de pits moesten. Verstappen begon na zijn pitstop posities goed te maken op de baan, terwijl Leclerc nog vijf ronden langer doorreed, alvorens ook hij binnenkwam voor zijn eerste bandenwissel. Het vastzetten van de band rechtsvoor ging echter niet soepel, waardoor hij een paar seconden langer stilstond. Leclerc lag hierna derde, achter Sergio Perez en Lance Stroll.

Verstappen passeerde achtereenvolgens Alonso en Sainz, waarna Russell de volgende zou worden die de Red Bull voorbij zou zien komen. Verstappen viel de Mercedes-coureur aan bij de twaalfde bocht, maar die had niet door dat de regerend wereldkampioen aan de binnenkant van hem zat en stuurde zonder pardon in, met een botsing tot gevolg. “Hij stuurde gewoon tegen me aan”, zei Verstappen, die schade aan een endplate opliep, over de boordradio. “Check mijn voorvleugel en band!” Doordat er door dit incident brokstukken op de baan waren beland, moest de safety car weer in actie komen. Dit moment werd door een groot aantal coureurs, waaronder Verstappen, aangegrepen voor een pitstop. Russell kreeg korte tijd later een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek voor het veroorzaken van een botsing.

Nadat het veld weer was losgelaten, begon Perez jacht te maken op Leclerc. De Mexicaan leek in eerste instantie geen vuist te kunnen maken naar de coureur uit Monaco, maar na enkele ronden nam hij de Ferrari bij de veertiende bocht toch nog te grazen. Verstappen werkte zich ondertussen op naar de derde stek door Piastri in te halen. Terwijl Verstappen koers zette naar het leidende duo, pakte Leclerc verrassend de leiding terug. Korte tijd later haalde ook Verstappen de coureur uit Guadalajara in, die opmerkte dat hij een ‘sitting duck’ was op de rechte stukken, doordat hij met meer vleugel reed dan zijn teamgenoot.

Een ronde na Perez te zijn gepasseerd, rekende Verstappen af met Leclerc, waarna hij de zege niet meer uit handen liet glippen en door Justin Bieber als winnaar werd afgevlagd. Perez leek er een één-twee van te maken voor Red Bull, maar tijdens de laatste ronde werd hij nog ingerekend door Leclerc. De derde plaats betekende niettemin dat de Mexicaan nu zeker is van de tweede plek in het rijderskampioenschap. Russell kwam als vierde aan de finish, maar viel door zijn tijdstraf van vijf seconden terug naar de achtste plek. Esteban Ocon eindigde hierdoor als vierde, voor Stroll, Sainz en Hamilton. Alonso en Piastri werden negende en tiende en pakten zo de resterende punten in Las Vegas.

Nadat tijdens de uitloopronde in Brazilië Tom Jones over de boordradio van Verstappen had geklonken, werd hij dit keer op Elvis' 'Viva Las Vegas' getrakteerd. Met deze zege staat Verstappen nu op 53 Grand Prix-overwinningen, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met Sebastian Vettel. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher wonnen vaker in de koningsklasse van de autosport, respectievelijk 103 en 91 keer.

Volgende week komt er in Abu Dhabi een einde aan het Formule 1-seizoen 2023.

