F1 Las Vegas live: Volg de eerste training

Na een pauze van twee weken begint de Formule 1 aan de laatste double-header van 2023. Deze zal worden afgetrapt in Las Vegas. De gokstad heeft voor het eerst sinds 1982 weer een plek op de F1-kalender bemachtigd en met veel bombarie vanuit F1 is er naar deze race toegeleefd. De opening op woensdag werd al spectaculair aangepakt. In een speciale ceremonie werden alle twintig coureurs voorgesteld aan het Amerikaanse publiek. Daarnaast traden grote sterren als DJ Tiësto, John Legend en Kylie Minogue op voor het aanwezige publiek.

Max Verstappen moet naar eigen zeggen niets hebben van alle show en wil alleen maar racen. Dat komt goed uit, want de eerste vrije training op het Las Vegas Street Circuit staat op het punt van beginnen. De drievoudig wereldkampioen verliet Interlagos twee weken geleden met twee zeges en begint ongetwijfeld met een bult zelfvertrouwen aan het raceweekend in Nevada. Het is de grote vraag of Red Bull Racing tegenstand gaat krijgen door de voorspelde lage temperaturen. McLaren, Ferrari, Mercedes én Aston Martin ruiken hun kansen en azen op de zege in de gokstad. Met name van Ferrari wordt veel verwacht, al waren het Charles Leclerc en Carlos Sainz zelf die de lat hoog hebben gelegd op de mediadag. Wordt de Scuderia de voornaamste uitdager van Red Bull of gaan Verstappen en Sergio Perez simpelweg te sterk zijn in de nauwe straten?

En hoe gaat de pikorde achter de grotere teams zijn? Williams is altijd razendsnel op stratencircuits en in combinatie met de lage temperaturen kan de FW45 weleens de verrassing van het weekend worden. Dat Alexander Albon dat in zich heeft, is bekend. Het is echter Logan Sargeant die voor eigen publiek kan gaan schitteren. Bij de Amerikaan staat er ook druk op, aangezien hij nog geen contract heeft voor 2024. Daarnaast is het interessant om te zien of AlphaTauri de sterke vorm kan doorzetten in Las Vegas. Dat team is door puntenfinishes flink geklommen in het kampioenschap en mikt inmiddels op de zevende plek van Williams. Gaat het Italiaanse team dat lukken en wat kunnen Alfa Romeo, Alpine en Haas?

Wil jij niets missen van alle actie in de openingssessie voor de Grand Prix van Las Vegas? Dan ben je bij Motorsport.com aan het juiste adres. Een uur lang houden we je live op de hoogte van alles wat op het asfalt gebeurt. Met de beelden van Viaplay is het feest compleet. VT1 start om 05.30 uur.