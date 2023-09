F1 Japan live: Volg de tweede vrije training

Al op donderdag was het voor meerdere coureurs, waaronder Lando Norris, duidelijk: Red Bull Racing en Max Verstappen zouden na het matige weekend in Singapore terugslaan in Japan. Het is met slechts één training achter de rug uiteraard te vroeg om te oordelen of ze ook in de kwalificatie en race gaan domineren, maar in de eerste vrije training gaf Verstappen meteen zijn visitekaartje af. Hij was met een rondetijd van 1.31.647 maar liefst zes tienden sneller dan de nummer twee en de winnaar van de Singapore GP, Carlos Sainz. Fernando Alonso was op de vijfde plaats al een seconde langzamer dan de Nederlander.

In de eerste training was met name in de eerste helft de prototypeband van Pirelli veel te zien. De bandenleverancier heeft de teams de kans gegeven om de nieuwe versie van de C2-band, dit weekend de mediumband op Suzuka, te testen en daar werd meteen gretig gebruik van gemaakt. Mercedes besloot deze sessie zelfs de zachte banden achterwege te houden, wat resulteerde in de dertiende tijd voor George Russell en de zestiende plaats voor Lewis Hamilton. Ook in de tweede vrije training kunnen de teams nog kennismaken met de prototypeband alvorens deze mogelijk in 2024 gebruikt zal worden.

Waar Norris verwachtte dat Red Bull dit weekend sterk zou zijn, stelde Verstappen op mediadag nog dat hij op concurrentie van McLaren rekent. Het Britse team stond er in de eerste vrije training prima bij met de derde plaats voor Norris en de zevende tijd voor Oscar Piastri. Zij reden enkel in de slotfase van de eerste training op de zachte band nadat het voor het grootste deel van de sessie dezelfde strategie als Mercedes had gevolgd. Kunnen zij in de tweede vrije training nog een stap zetten, of vinden teams als Aston Martin en Ferrari nog meer snelheid? Daarnaast is het voor de Japanse fans de vraag of Yuki Tsunoda zijn sterke prestatie van VT1 kan herhalen. Hij noteerde de vijfde tijd en was tijdelijke teamgenoot Liam Lawson te snel af.

Om 8.00 uur Nederlandse tijd - het is dan 15.00 uur in Japan - gaat de tweede vrije training van start. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.