F1 Japan live: Volg de race

Max Verstappen sloeg zaterdag op de best mogelijke manier terug na het matige weekend in Singapore door met een ontzagwekkende marge van ruim een halve seconde de pole-position te veroveren. "Voor ons is het vooralsnog een ongelooflijk goed weekend", blikte hij terug. Hij hoopt dat goede weekend uiteraard af te kunnen sluiten met de zege in de race, al zullen enkele concurrenten er alles aan doen om daar een stokje voor te steken.

De grootste kanshebbers om daarin te slagen, zijn Oscar Piastri en Lando Norris. De McLarens zijn van een update voorzien en het levert het team uit Woking opnieuw een sterk weekend op. In de kwalificatie kwamen zij tot de tweede en derde tijd, maar de marge naar Verstappen was dus groot. Toch verwachten de McLaren-coureurs niet zomaar te winnen in Japan. Norris deed nog wel een snode suggestie aan Piastri door hem te verzoeken een clash als Alain Prost en Ayrton Senna van 1990 na te bootsen, omdat het team anders geen kans maakt op de zege. "Als hij in bocht 2 aan de leiding ligt, kun je niet echt veel doen", aldus de Brit. Piastri hoopt op zijn beurt zo'n start als op Silverstone te kunnen herhalen, toen Norris bij de start voorbij ging aan Verstappen. Lukt het hen om het de Nederlander lastig te maken, of moeten zij vooral in de spiegels kijken?

In die spiegels zullen zij in eerste instantie Sergio Perez en de Ferrari's zien. Perez kwam snelheid tekort op zaterdag, maar zou op racetempo misschien weer wat beter voor de dag kunnen komen. Charles Leclerc was nog wat sneller dan de Mexicaan en start van de vierde plaats, teamgenoot Carlos Sainz moet van de zesde plaats komen. Daarachter wordt ook wel weer rekening gehouden met de Mercedessen, die over het algemeen mindere zaterdagen weten om te zetten in een prima resultaat op de zondag. George Russell en Lewis Hamilton zullen van de vierde startrij vertrekken. De Japanse fans langs de baan zullen ook de verrichtingen van thuisheld Yuki Tsunoda, die van P9 start, nauwlettend in de gaten houden.

Om 07.00 uur Nederlandse tijd - het is dan 14.00 uur in Japan - is het zover: de Grand Prix van Japan. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.