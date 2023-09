In de vrije trainingen voor de Japanse Grand Prix werd al duidelijk dat het tegenvallende optreden van Red Bull in Singapore niet meer dan een tijdelijke inzinking was. Max Verstappen reed in alle drie de oefensessies de snelste tijd, alvorens in de kwalificatie met bijna zes tienden verschil de pole-position te pakken. Tijdens de eerste dag op Suzuka was Ferrari achter Red Bull het tweede team, maar van vrijdag naar zaterdag maakte McLaren een grote stap, waardoor Oscar Piastri en Lando Norris de tweede en derde startplek konden binnenhalen. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwalificeerden zich als vierde en zesde. Sergio Perez, die het hele weekend niet in de buurt kwam van het tempo van Verstappen, stond met de tweede Red Bull tussen de beide Ferrari’s in op P5.

Brokken bij de start

Vanwege de warme omstandigheden op het circuit van Suzuka dit weekend beloofde de bandenslijtage een belangrijke rol te gaan spelen in de race, waarbij er zeker twee pitstops moesten worden gemaakt. Maar voordat de coureurs zich daarover dienden te bekommeren, was er eerst de start. Nadat de rode lampen boven het rechte stuk gedoofd waren, kreeg Verstappen Piastri aan de rechterkant naast zich. Norris had van de mannen vooraan echter nog wel de beste start en stoomde aan de linkerkant op. Bij het ingaan van de eerste bocht zat Norris met zijn McLaren volledig naast Verstappen, maar laatstgenoemde zat aan de goede kant van de baan voor de knik naar rechts en bleef zo aan kop. Norris moest zich derhalve tevreden stellen met de tweede positie, terwijl Piastri derde was komen te liggen.

Perez kwam niet goed weg vanaf de vijfde startplek, waardoor Hamilton, die achter hem stond op de grid, erlangs hoopte te glippen. De Mexicaan maakte echter een beweging naar links omdat Sainz zijn kant op kwam, met als gevolg dat hij de Mercedes raakte en Hamilton met zijn linkerwielen op het gras kwam. Perez liep bij dit moment schade op aan zijn voorvleugel.

Verder naar achteren waren er nog meer brokken. Valtteri Bottas had een goede start, maar kwam in een sandwich terecht bij Alexander Albon en Pierre Gasly. De Fin haakte met zijn wielen in die van de Thai, waardoor de Williams-coureur omhoog werd gewipt. Het regende hierdoor brokstukken aan het einde van het rechte stuk. Zhou Guanyu en Esteban Ocon konden deze niet ontwijken en liepen respectievelijk een kapotte voorvleugel en een lekke band op, waardoor zij net als Albon en Bottas na de openingsronde naar de pits moesten. Vanwege alle rommel op de baan kwam de safety car naar buiten. Perez ging daarna ook naar binnen voor een nieuwe voorvleugel, maar haalde bij het binnenrijden van de pits Alonso in, wat hem op tijdstraf van vijf seconden kwam te staan.

Na vier ronden kwam de safety car naar binnen. Verstappen bleef zonder problemen aan de leiding toen de wedstrijd werd hervat, voor Norris en Piastri. Bottas wilde Sargeant buitenom passeren bij de hairpin, maar de Amerikaan verremde zich fors en zeilde in de flank van de Alfa Romeo, die daarop van de baan spinde. Na de auto te hebben gekeerd kon hij dus opnieuw naar de pits. Kort nadat hij daarna weer terug was op de baan, meldde hij over de boordradio dat zijn auto onbestuurbaar was waarna hij naar de pits werd gehaald om op te geven. Sargeant en Albon moesten later in de race eveneens het strijdtoneel verlaten vanwege de schade die zij hadden opgelopen in de openingsfase.

McLaren- en Mercedes-rijders strijden onderling

Nadat de safety car naar binnen was gegaan, wurmde George Russell zich bij de Casio Triangle langs Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen liet het er echter niet bij zitten en lanceerde op start-finish een tegenaanval om zijn teamgenoot voor de eerste bocht terug te pakken. Het bleek het begin van een onrustige middag bij Mercedes.

In de twaalfde raceronde liep Perez opnieuw schade aan zijn voorvleugel op toen hij Kevin Magnussen wilde inhalen. De Mexicaan zond zijn Red Bull naar de binnenkant van de bocht, maar de Haas-coureur stuurde al in, waardoor hij tegen het linkerachterwiel van de Deen reed. Perez werd voor de tweede keer van een nieuwe voorvleugel voorzien maar zou korte tijd later opgeven in de pits. De coureur uit Guadalajara had echter nog een tijdstraf van vijf seconden staan voor het veroorzaken van de botsing met Magnussen Omdat deze straf kon worden omgezet in een gridpenalty voor de volgende race in Qatar, stuurde Red Bull Perez later weer naar buiten om alsnog de tijdstraf in te kunnen lossen, waarna hij voor de tweede keer kon uitstappen.

Na het incident van Perez en Magnussen volgde een Virtual Safety Car omdat er opnieuw rommel op de baan was achtergebleven. Op dat moment was Piastri net in de pits voor zijn eerste pitstop. De neutralisatie duurde echter nog geen ronde, waardoor Verstappen en Norris niet de kans meer kregen om met minimaal tijdverlies banden te wisselen. Nadat de VSC was opgeheven, bleven Russell en Hamilton elkaar het leven zuur maken. Bij Spoon verdedigde Hamilton opnieuw stevig, waardoor beide Mercedes-coureurs even naast de baan kwamen. De stewards onderzochten of Hamilton Russell van het circuit had geforceerd, maar besloten geen actie te ondernemen.

Vervolgens was het tijd voor Verstappen om de pits op te zoeken, een ronde later gevolgd door Norris. De Nederlander, die nog een stint op de mediums besloot te doen terwijl de McLaren-rijders naar de harde band was gegaan, was de koppositie even kwijt, maar kwam terug aan de leiding te liggen nadat Carlos Sainz naar binnen was gekomen voor zijn pitstop en hij George Russell op de baan was gepasseerd. Norris belandde na zijn pitstop achter Piastri, maar had een beter tempo in huis dan Piastri en vroeg zijn team om posities te wisselen, omdat Russell, die na zijn pitstop op nieuwere banden naar voren aan het komen was en op eenstopper zit, anders een bedreiging kon gaan vormen. Bij een eerste poging van Norris om de Australiër te passeren, verdedigde Piastri tot ergernis van de Brit nog. Een ronde later kwam alsnog de instructie van de pitmuur om van positie te ruilen.

Enkele ronden later volgde de tweede serie pitstops. Ferrari haalde Leclerc als eerste naar de pits, waarna Hamilton ook gelijk mee naar binnen ging. Voor Sainz die vlak voor de Brit reed, pakte dit niet nadelig uit. “Zijn we met de undercut ingehaald”, vroeg hij aan zijn engineer. “Confirmed”, was het antwoord. Sainz werd nog vier ronden langer op de baan gehouden om vervolgens na zijn pitstop achter Hamilton terug te komen op de baan. Russell ging dus niet een tweede keer naar binnen en schoof tijdens de tweede reeks pitstop op naar de derde plek achter Verstappen en Norris. Op zijn oudere banden kon hij echter weinig beginnen tegen Oscar Piastri en Charles Leclerc, die hem achtereenvolgens inhaalden.

Vervolgens kreeg Russell de opdracht om Hamilton erlangs te laten. De coureur uit King’s Lynn protesteerde omdat hij daarmee een eenvoudige prooi zou kunnen worden voor Sainz, die daarachter reed. Russell was van mening dat Hamilton een betere kans had om zich te verdedigen, helemaal met DRS, en dat het team zo uiteindelijk een beter eindresultaat kon scoren. Russell werd niettemin gesommeerd om ruimte te maken voor zijn Mercedes-collega, waarna zijn vrees inderdaad bewaarheid werd. Vier ronden moest hij toezien hoe Sainz hem passeerde voor de zesde plek.

Voor Verstappen, die bij zijn tweede pitstop aan de leiding is gebleven, was er ondertussen geen vuiltje aan de lucht. Hij kwam bijna twintig seconden voor Norris als winnaar voor de streep. Piastri behaalde zijn eerste podium in de Formule 1 door achter zijn teamgenoot derde te worden. Leclerc werd vierde, Hamilton vijfde, Sainz zesde en Russell zevende. Fernando Alonso toonde zich tijdens de race niet gelukkig met de strategie die Aston Martin had gekozen, maar scoorde niettemin met de achtste plaats nog wel vier punten. Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon lagen in de slotfase negende en tiende, toen eerstgenoemde de opdracht kreeg om zijn teammaat erlangs te laten. Gasly protesteerde hevig tegen de call, alvorens Ocon er aan het einde van de laatste ronde toch langs te laten, waardoor Ocon negende werd en hij tiende.

Op rand van derde F1-titel

Met de overwinning bezorgde Verstappen Red Bull de zesde constructeurstitel. Het team uit Milton Keynes staat na zestien races op 623 punten en is niet meer te achterhalen. “Ongelofelijk, jongens. Jullie hebben dit verdiend”, reageert Verstappen tijdens de uitloopronde na gefeliciteerd te zijn door teambaas Christian Horner. “Wat hebben we een ongelofelijk seizoen. Jullie kunnen allemaal erg trots zijn, zowel iedereen hier op het circuit als iedereen in de fabriek. Jullie hebben een raket van een auto geduwd. Goed gedaan.”

Verstappen reist nu met een voorsprong van 177 punten op Perez af naar Qatar, waar over twee weken de volgende Grand Prix verreden wordt. Daar kan de Nederlander in de sprintrace op zaterdag al zijn derde wereldtitel veiligstellen.

