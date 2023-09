Rapportcijfers GP van Japan 2023

Banden: M (17 Ronden) H (19 Ronden) H (17 Ronden)

Lando Norris kwam keurig weg bij de start en pakte bijna de leiding over van Verstappen. Dat lukte niet en door een iets minder race pace kon hij het de Nederlander ook later in de wedstrijd niet moeilijk maken, maar de Brit ging uitstekend met zijn banden om en bouwde een voorsprong op richting Piastri. Hij reed een foutloze GP en kwam als tweede over de meet. Het incident met Perez bij de VSC was niet zijn schuld. Norris maximaliseerde en verdient net als Verstappen een tien.

Motorsport.com rapportcijfer 10 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 9.63 (209 inzendingen)