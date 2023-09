Max Verstappen geeft signaal af in vrijdagse F1-trainingen Japan, crash Gasly

Het prachtige circuit van Suzuka is het decor voor deel twee van de Aziatische double header en ook meteen de plek waar Pirelli de nieuwe C2-compound voor het Formule 1-seizoen 2024 test. Teams hebben twee extra setjes voor de trainingen gekregen, al was het hen vooral te doen om het raceweekend zo goed mogelijk af te trappen. Max Verstappen is daar met een ferm waarschuwingsschot tijdens de eerste vrije training in ieder geval in geslaagd. Voorzien van een nieuwe motor - overigens net als Sergio Perez, de Aston Martins, Lewis Hamilton en Oscar Piastri (geen gridstraffen) - schoot de regerend wereldkampioen uit de startblokken. "Hij is hier gekomen om een punt te maken na Singapore en dat was duidelijk te zien aan zijn eerste vliegende ronde", liet teambaas Christian Horner weten. Verstappen zou de voltallige concurrentie op zes tienden rijden in de eerste training en wenste dat momentum door te trekken naar de tweede oefensessie.

Aan het begin van die tweede training was er meteen bijzonder veel animo om de rijtijd maximaal te benutten, hetgeen een minirace in de out-laps tot gevolg had. De meeste mannen kwamen op de testcompound voor de dag, die iets sneller zou moeten zijn dan de gewone medium voor dit weekend. Valtteri Bottas zette op die testcompound een eerste richttijd neer met 1.33.163, maar zijn naam zou niet lang bovenaan de tijdenlijst prijken. Zo ging Verstappen er meteen voor zitten op softs en toonde hij zich op de band met rode markering 1.786 sneller dan de Fin van Alfa Romeo. 1.31.377 was ook al meteen sneller dan wat er in de eerste oefensessie op de klok was gebracht.

Verstappen noemde McLaren donderdag als één van zijn grootste concurrenten dit weekeinde en dat team begon op mediums, nadat het de eerste training nog grotendeels op de testcompound had afgewerkt. Lando Norris ging op gele sloffen naar de tweede plek, op ruim zeven tienden van de WK-leider. Vervolgens was het woord op exact dezelfde compound aan Ferrari, dat dit weekend kan rekenen op een nieuwe vloer. Beide Scuderia-mannen toonden zich rapper dan Norris, met Charles Leclerc ruim drie tienden achter Verstappen op P2 en Carlos Sainz op de derde positie. De Spanjaard reed Kevin Magnussen overigens wel in de weg, hetgeen de winnaar van Singapore op een sarcastisch duimpje van de Deen kwam te staan. Norris, Sergio Perez en Alexander Albon - die in de eerste training ook al goed was - completeerden de top zes na de inleidende beschietingen.

Interessante noot is dat de run plans van de Formule 1-teams meer dan normaal uiteenliepen in het Mie-prefectuur, het gedeelte van Japan waar Suzuka toebehoort. Zo gaf Mercedes er ook al vroeg een setje softs aan in de openingsfase, al was dat niet uit luxe. Het was vooral om het eigen pakket beter in de vingers te krijgen. George Russell wist de Ferrari's te splitten voor de derde tijd, maar Lewis Hamilton kwam niet verder dan P6 met veel mensen op een hardere compound voor zich. Even daarvoor had Andrew Shovlin in de persconferentie ook al laten weten dat Mercedes nog zoekende is: "We zijn blij dat Japan geen sprintweekend is, laat ik het zo maar zeggen, want de afstelling klopte niet tijdens de eerste training. We hadden dus werk aan de winkel."

Verstappen heeft antwoord op Ferrari en Norris paraat, crash Gasly

Halverwege de sessie toverden ook andere formaties de softs van Pirelli tevoorschijn. De baanomstandigheden waren op dat moment verbeterd in het warme Suzuka en dat was ook terug te zien aan de tijdenlijst. Zo zou Norris het commando kortstondig overnemen met 1.31.152, maar had Ferrari het antwoord paraat. Charles Leclerc scherpte de benchmark nog iets verder aan tot 1.31.008 en zag teamgenoot Sainz als derde man aansluiten op 0.229 van een seconde.

Het wachten was nadien vooral op de reactie van Verstappen en die reactie mocht er wederom zijn op een nieuw setje softs. De Limburger verbeterde zichzelf logischerwijs ook onder de gunstigere omstandigheden en wist de concurrentie aangevoerd door Leclerc op iets meer dan drie tienden te zetten. De regerend en ook aanstaande wereldkampioen sloeg zijn slag vooral in sector 1, misschien wel de mooiste sector van de Formule 1-kalender met een aaneenschakeling snelle bochten. In de befaamde Esses wist Verstappen vooral winst te pakken op naaste belager Leclerc.

Nadien verschoof de focus traditiegetrouw naar de racesimulaties, alvorens Pierre Gasly die vroegtijdig en vooral onbedoeld een halt zou toeroepen. De De Alpine-coureur schoof met ruim twee minuten te gaan van de baan in bocht 9. "Ah sorry, ik blokkeerde een wieltje." Het was een crash op tamelijk lage snelheid, maar zorgde wel voor significante schade aan zijn Alpine en ook voor een rode vlag. De sessie zou nadien logischerwijs niet meer worden hervat.

Verstappen kan onderaan de streep in ieder geval terugkijken op een prima vrijdag, een trainingsdag die in behoorlijk contrast staat met Singapore. Ferrari is na winst in de Aziatische metropool ook hier aardig uit de startblokken gekomen - hetgeen vooral met de nieuwe vloer hoopvol zal stemmen - terwijl Norris met zijn derde tijd onderstreept dat McLaren een factor van belang is in Suzuka. Piastri gaf iets meer toe, maar is pas aan zijn eerste bezoekje aan Japan bezig. De Australiër stond overigens nog altijd voor Perez, die niet verder kwam dan P9 en de hele vrijdag al beduidend meer moeite kende dan zijn teamgenoot. Hetzelfde kan worden gezegd van Hamilton op de veertiende plek, die met die notering naadloos lijkt aan te sluiten bij de woorden van Shovlin. Albon is aan de andere van het spectrum te vinden met een keurige zevende stek, terwijl zijn teammaat Logan Sargeant juist onderaan de tijdenlijst te vinden is.

Uitslag tweede vrije training Formule 1 Grand Prix van Japan: