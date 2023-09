F1 Japan live: Volg de eerste vrije training

De Grand Prix van Japan viel vorig jaar ten prooi aan Max Verstappen. Op het natgeregende Suzuka wist de Nederlander het hoofd koel te houden en niet alleen de race te winnen, maar ook zijn tweede F1-titel op te eisen. Hij zal hopen in ieder geval dat eerste te kunnen herhalen, want de derde titel kan hij door het matige weekend in Singapore nog niet in Japan veiligstellen. De zegereeks van tien races van Verstappen kwam ten einde, maar alle ogen zijn gericht op de Red Bull-coureur, die als favoriet wordt gezien voor de zege in Japan. Op papier lijkt de RB19 ook de beste auto voor dit snelle, bochtige circuit van 5,807 kilometer.

Na de Grand Prix van Singapore is het maar de vraag wie de grootste concurrent kan zijn voor Red Bull. McLaren, Mercedes en Ferrari stonden er op Marina Bay Street Circuit goed bij en waren zelfs beter dan Red Bull. Carlos Sainz eiste de zege op, maar het scheelde weinig of Lando Norris, George Russell of Lewis Hamilton was er met de winst vandoor gegaan. Op zaterdag vond al een leuke kwalificatie plaats en op basis van de afgelopen jaren belooft dat ook op Suzuka het geval te worden. Welke van deze teams begint het beste aan het weekend en welke teams moeten nog een stap zetten om er beter voor te staan voor die kwalificatie en race?

Nog een team dat in Japan hoopt terug te slaan, is Aston Martin. Het was een weekend om te vergeten voor het team van Mike Krack, aangezien Lance Stroll niet eens aan de start verscheen vanwege zijn kwalificatiecrash en Fernando Alonso door schade aan de ophanging een goed resultaat kon vergeten. Stroll keert op Suzuka weer terug achter het stuur van de AMR23, maar waartoe zijn zij in staat? Tevens gaat er veel aandacht uit naar Liam Lawson, die hier waarschijnlijk voor de laatste keer invalt namens AlphaTauri. Hij reed zich in Singapore in de schijnwerpers en hoopt op een zitje voor 2024. Met alle ervaring op Suzuka dankzij de Japanse Super Formula kan hij hier nog eens goede zaken doen voor een eventuele toekomst in de F1.

Om 04.30 uur Nederlandse tijd gaat de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Japan van start. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.