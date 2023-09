Een kleine week na de krachtmeting op het Marina Bay Street Circuit in Singapore mochten coureurs alweer aan de bak op een baan die compleet andere dingen van de auto vergt en die zeer geliefd is bij coureurs: Suzuka, met de Esses in de eerste sector en natuurlijk de befaamde 130R. Het is ook meteen het circuit waarop Pirelli de nieuwe C2-compound voor het Formule 1-seizoen 2024 test, waar alle coureurs dit weekend twee setjes van hebben gekregen.

Desondanks ging het voor teams natuurlijk vooral om de voorbereidingen op de kwalificatie en de race in het land van de rijzende zon. Onder meer Max Verstappen en Helmut Marko hadden vooraf al aangegeven dat Red Bull Racing de ongemakken van Singapore niet meer in Japan verwacht en die woorden leken al rap hout te snijden. Zo tekende Verstappen met 1.33.719 meteen voor een eerste richttijd op de harde band en zou hij op diezelfde compound versnellen tot 1.33.354. Het bleek ruim acht tienden sneller dan de inleidende beschietingen van de tegenstand, aangevoerd door Oscar Piastri - die dit weekend ook op alle McLaren-updates kan rekenen - en Lando Norris.

Nadien greep Verstappen naar de testcompound en ook op die band zou de snelheid meer dan goed in de RB19 zitten. Verstappen dook als eerste onder de 1 minuut 33, maar meldde zich na afloop via de boordradio over een ongemak in de Esses: "Die Mercedes zat echt gevaarlijk in de weg." In realiteit zat George Russell al nagenoeg op de witte lijn en leek hij niet veel verder aan de kant te kunnen dan dit. In ieder geval zat er op de testcompound nog meer in het vat voor Red Bull. Zo versnelde Verstappen tot 1.32.442 en was dat in deze fase zeven tien rapper dan Fernando Alonso op mediums en bijna anderhalve seconde sneller dan teamgenoot Sergio Perez, die op hetzelfde rubber als Verstappen stond en beduidend meer moeite had in de gehele training. Het Red Bull-duo kan dit weekend net als beide Aston Martins, Lewis Hamilton, Piastri en Logan Sargeant overigens rekenen op een nieuwe krachtbron, het vierde exemplaar van dit jaar. Deze motorwissels vallen nog binnen de pool en leveren derhalve geen gridstraffen op.

Verstappen ongenaakbaar op softs, Tsunoda sterk voor eigen publiek

In de tweede helft van de training zouden de softs meer en meer voor de dag komen, waarbij Perez het spits mocht afbijten. Opmerkelijk genoeg wist Perez op die band (in Japan de C3) de leiding niet over te nemen. De Mexicaan verbeterde zichzelf weliswaar, maar kwam nog altijd zes tienden van een seconde tekort ten opzichte van de Nederlandse WK-leider, die op dat moment dus op een compound harder reed. Toen de softs ook voor Verstappen uit de pitbox kwamen, zou er een nieuw waarschuwingsschot klinken in het Mie-prefectuur (het gedeelte van Japan waar Suzuka onder valt). De regerend en ook aanstaande wereldkampioen verbeterde zichzelf aanzienlijk en zou nog eens acht tienden van zijn eigen toptijd afknabbelen. Het bracht de nieuwe benchmark op 1.31.647, hetgeen nog wel altijd 2.3 seconden langzamer is dan de poletijd van vorig jaar.

Video: De snelste ronde van Max Verstappen uit VT1 in beeld

Het was echter afgetekend genoeg voor de snelste tijd in de eerste oefensessie van het weekend. Het Ferrari-duo zou na Verstappen als eerstvolgende gaan aanzetten voor een poging op softs, maar zou zich daarbij stukbijten op de tijd van Verstappen. De man in vorm Carlos Sainz sloot op zes tienden aan als tweede, Charles Leclerc - die aangeeft dat de Ferrari-auto na de lessen van Zandvoort steeds beter bij Sainz' rijstijl is gaan passen - legde op dat moment beslag op P3. Achter de scharlakenrode auto's was verrassend genoeg die andere Scuderia uit Italië te vinden, al moet er met de hoeveelheid brandstof en motorstanden wel een slag om de arm worden gehouden. Yuki Tsunoda ging voor eigen publiek in ieder geval keurig naar P4 in de AlphaTauri, nog voor Alonso.

In de absolute slotfase moesten alle deze mannen nog één plekje opschuiven doordat McLaren na heel lang op de testcompound rond te rijden alsnog de softs tevoorschijn toverde. Op die band met de rode markering wist Norris op te schuiven naar de derde plek en de beide Ferrari's te splitten, al was dat nog altijd op meer dan zeven tienden van Verstappen. Teamgenoot Piastri bleef met wat verkeer in zijn vliegende ronde steken op P7. Het Mercedes-duo bezet in de uiteindelijke tijdenlijst de posities 13 en 15, al moet daar wel bij gezegd dat zij de softs niet hebben gebruikt en de persoonlijk snelste tijden op mediums hebben geklokt. Perez vinden we op P11, inclusief een momentje waarop hij van de baan schoot - hetgeen in extremis ook Leclerc nog overkwam.

Uitslag: Eerste vrije training Formule 1 Grand Prix van Japan