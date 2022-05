F1 GP Spanje 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is traditiegetrouw dé plek waar de F1-teams met een nieuw pakket op de proppen komen en dat is precies wat onder meer Ferrari en Mercedes hebben gedaan. En met name het Duitse merk lijkt een gigantische stap gemaakt te hebben. Mercedes was en is druk op zoek naar het onder de knie krijgen van porpoising en het leek er in de eerste twee vrije trainingen op dat op de rechte stukken dit fenomeen verdwenen is. George Russell zei na afloop dat het in de bochten nog niet helemaal weg was, maar Lewis Hamilton was naar eigen zeggen superblij met de progressie.

Ferrari deelde vrijdag de lakens uit in Spanje. Charles Leclerc was in beide oefensessies de rapste en bleef Russell in VT2 iets meer dan een tiende voor. Bij Red Bull Racing is er nog werk aan de winkel. Het tempo in een lange run zag er prima uit, maar er moet nog gesleuteld worden aan de snelheid over één snel rondje. Max Verstappen moest drie tienden toegeven op de snelste tijd, terwijl Sergio Perez er bijna een seconde achter zat. Volgens de regerend wereldkampioen spelen de hoge temperaturen een belangrijke rol in de bandenslijtage, overigens klaagden ook beide Ferrari-rijders hierover.

Lando Norris en Valtteri Bottas mogen ook aan de bak. De McLaren-coureur reed gisteren met een nieuwe vloer, maar beschadigde deze vrij snel na de start van de training. De Brit reed daardoor zes rondjes. Bottas rondde het circuit slechts drie keer. De Ferrari-power unit gaf de geest, waardoor hij de C42 al rokend naast de baan parkeerde. Alfa Romeo heeft een andere krachtbron in de auto gezet.

De derde vrije training start om 13.00 uur Nederlandse tijd. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de derde vrije training.