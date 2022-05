F1 GP Spanje 2022 liveblog: Volg de race

Het is al een aantal dagen zeer heet op het Circuit de Barcelona-Catalunya en dat merken de coureurs goed aan het gedrag van de banden. Bandenmanagement en -slijtage gaan in de GP van Spanje een belangrijke rol spelen. Charles Leclerc mag de race vanaf de pole-position aanvangen. De Monegask topte alle trainingen en was Max Verstappen met drie tienden te snel af in Q3. De regerend kampioen werd gehinderd door een DRS-probleem in de slotfase van de kwalificatie, maar zijn eerste run was goed genoeg om alsnog de tweede startpositie in de wacht te slepen. Achter de Red Bull-coureur staat een hongerige Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur wil dolgraag voor eigen publiek winnen. De grootste vragen zijn: wie komt goed van zijn plek en wie kan het beste met de banden omgaan?

Achter het drietal bevindt zich de eerste Mercedes. George Russell kwalificeerde zich in de sterk verbeterde W13 op de vierde plek en bleef Sergio Perez (P5) en teamgenoot Lewis Hamilton (P6) voor. Mercedes heeft het lek boven en Toto Wolff bevestigde na de kwalificatie dat porpoising verleden tijd is. Is het Duitse merk een serieus gevaar voor Ferrari en Red Bull of kunnen die F1-teams tijdens de race snel afstand nemen van bij Russel en Hamilton?

De strijd in het middenveld is ook volop bezig. Alfa Romeo, Haas, McLaren en Alpine zijn zeer aan elkaar gewaagd, waarbij Valtteri Bottas in de C42 met een zevende stek de beste uitgangspositie heeft. Mick Schumacher bereikte zaterdag voor het eerst in zijn F1-loopbaan Q3 en is gebrand op het behalen van zijn eerste punten. Wie trekt er in het middenveld aan het langste eind?

