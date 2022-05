Alonso doet tactische motorwissel en start GP van Spanje achteraan

Fernando Alonso werkte zaterdagmiddag door een misverstand een teleurstellende kwalificatie af voor de Grand Prix van Spanje. De Spaanse coureur kwam niet verder dan de zeventiende startpositie en liet na afloop optekenen dat inhalen lastig wordt. Samen met Alpine heeft Alonso besloten van de gelegenheid gebruik te maken om diverse nieuwe onderdelen in de A522 te steken. Het is de vierde keer dat Alonso nieuwe power unit-componenten laat monteren en daar hangt een straf aan. De man uit Oviedo zakt daarom een aantal plekjes op de startopstelling en begint de race achteraan.

Alonso is alweer toe aan zijn vierde interne verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K en dat is meer dan de toegestane drie. Verder beschikt de Spanjaard in Barcelona over zijn derde energy store en elektronica, terwijl hiervan maar maximaal twee zonder straffen mogen worden ingezet. Qua uitlaat zit Alonso nog veilig. Daarvan heeft hij acht stuks tot zijn beschikking en zit nu aan zijn eerste.

Wat verwacht Alonso van de race?

De Alpine-coureur denkt alleen met een safety car progressie te boeken tijdens de Grand Prix van Spanje. De Spaanse rijder kende zaterdag een teleurstellende kwalificatie, waarin hij slechts de zeventiende tijd klokte. In zijn laatste poging een tijd neer te zetten in het eerste kwalificatiedeel bleef Alonso dicht op de auto van Lando Norris zitten, omdat de Spanjaard dacht niet genoeg tijd te hebben. Achteraf bleek er genoeg speling te zijn om ruimte te laten, maar door een misverstand met het team verstierde dit zijn kansen om in Q2 te geraken. De Alpine-man kwam niet verder dan de zeventiende tijd. Alonso verwacht een lastige race, tenzij het geluk zijn kant opvalt.

"Ik dacht toen ik achter Lando zat dat ik één of twee seconden marge had, maar dat bleken er achteraf twintig te zijn", zegt Alonso tegen Motorsport.com. "Ik had zeker een gat gelaten als ik dat eerder had geweten. Ik hoorde via de radio dat het zeer krap was. Ze zeiden dat ik moest gaan en dus deed ik dat meteen. Aan het eind van de rit was dat niet nodig. Het was een misverstand waar ik een hoge prijs voor heb betaald. Want als je in Barcelona achteraan start, wordt alles lastiger."

Alonso geeft toe dat het niet eenvoudig wordt om voor eigen publiek naar voren te komen in de race. "Er is weinig wat je kan doen", vervolgt de Spanjaard uit Oviedo. "Dit is Barcelona. Inhalen is lastig en achter andere auto's kun je je banden ook snel verstieren. We gaan het zien. De laatste paar races hebben mensen die achteraan begonnen veel geluk gehad en punten gescoord. Ik hoop daar één van te worden. Dus als de safety car op het juiste moment komt, heb ik misschien geluk en pak ik punten. Maar ik betwijfel of dit gaat gebeuren. Ik verwacht een pittige race."

Ploegmaat Esteban Ocon had meer geluk in de kwalificatie en bereikte Q2. De Fransman klokte in dat deel de twaalfde tijd. Hij is van mening dat er nog meer potentie in de A522 zat. "Ik had het lastig om de banden in leven te houden, dat heeft ons waarschijnlijk meer pijn gedaan dan de anderen", trapt Ocon af. "Het werd allemaal krap, maar twee tienden eraf had ik wel verwacht. Het gaat de goede kant op, daarom ben ik teleurgesteld met dit resultaat. Het is niet waar we moeten staan. Er liggen zondag echter nog genoeg kansen. Alle mogelijke strategieën zijn beschikbaar. We hebben van alles nog een nieuw setje banden. Ik ben benieuwd naar ons tempo."