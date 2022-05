Eerste bocht en race pace: Ferrari of Red Bull favoriet voor GP Spanje?

Een Ferrari op pole-position is inmiddels een vertrouwd beeld. Voor de vierde keer dit jaar heeft Charles Leclerc de beste startplek voor zich opgeëist. Het past naadloos bij het patroon dat in de voorbije raceweekenden zichtbaar was: Ferrari is sneller over één ronde, Red Bull heeft wapens voor de race. Die wapens bestonden om precies te zijn uit een hogere topsnelheid, een betere race pace en - niet onbelangrijk - dat tempo gekoppeld aan een goede bandenslijtage. Het zou Max Verstappen in essentie goede papieren moeten geven, al is de race in Catalonië om meerdere redenen niet helemaal te vergelijken met wat achter ons ligt.

Hoe belangrijk zijn de start en eerste ronde?

Om te beginnen staat het Circuit de Barcelona-Cataluyna te boek als een omloop waarop inhalen lastig is. Pole is doorgaans goud waard en inhalen kan alleen met veel verschil aan het eind van start-finish. Dit was in ieder geval het beeld van de voorbije jaren en hamvraag is of het nieuwe reglement daar iets aan gaat veranderen. "Nou ja, ik denk dat het nog steeds moeilijk zal zijn", reageert Carlos Sainz desgevraagd. "Het is een soort schaal, waarop we één stapje zijn opgeschoven. Inhalen was in Barcelona heel moeilijk en wordt met de nieuwe auto's waarschijnlijk moeilijk. In Monaco was het onmogelijk en wordt het nu heel moeilijk. Het schuift allemaal iets op."

De woorden van Sainz geven aan dat inhalen nog altijd geen sinecure zal zijn. Het betekent ook dat de eerste ronde van groot belang wordt. Wie daarin het heft in handen krijgt, heeft het voorrecht om de race te controleren en, nog belangrijker, om in vrije lucht te rijden. Het is precies wat je wilt in de extreem hoge temperaturen van dit weekend. Vorig jaar nam Verstappen veel risico door in de eerste bocht een gewaagde maar geslaagde aanval op Lewis Hamilton in te zetten. Toen kwam de Nederlander net als nu vanaf de vuile kant van de grid, waardoor de vraag rijst of hij ditmaal op een soortgelijke actie zinspeelt? "Als het kan in bocht 1 dan ga je er natuurlijk wel voor, maar als dat niet lukt, dan moet je hopen dat je een fatsoenlijke race pace hebt, al denk ik dat Ferrari op dat vlak ook heel sterk zal zijn."

Het maakt dat Verstappen er veel aan gelegen is om indien mogelijk snel toe te slaan, in ieder geval als dat niet met grote risico's gepaard gaat in de titelstrijd. Het geldt des te meer doordat de uitkomst van de eerste bocht van invloed kan zijn op de bandenslijtage. "Absoluut, dat is in vuile lucht altijd zo. Als je dicht achter iemand rijdt, slijten je banden natuurlijk sneller." Bij die woorden van Verstappen moet worden aangetekend dat het vorig jaar meer het geval was dan onder het nieuwe reglement. Zo kon hij in Imola en Miami wel langdurig achter Leclerc rijden zonder zijn eigen banden naar de vaantjes te helpen. In Barcelona ligt de bandendegradatie traditiegetrouw hoog, maar de genoemde voorbeelden geven wel aan dat het geen wet van Meden en Perzen hoeft te zijn.

Race pace: Red Bull leek superieur, maar Ferrari heeft stap gezet

In de genoemde voorbeelden had Red Bull ook een overschot qua race pace, maar hoe zit dat hier? Afgaande op de lange runs van vrijdag kan Red Bull de race met vertrouwen in. Uit de long run analyse van onze Duitse collega's blijkt namelijk dat Verstappen toen een klasse apart was op mediums. Zijn gemiddelde rondetijd was op die bandencompound vier tienden sneller dan het gemiddelde van Leclerc. Die cijfers vertekenen echter wel wat. Zo heeft Ferrari zelf aangegeven dat het in de derde vrije training 'iets' heeft gevonden waardoor de lange runs sterk zijn verbeterd. Het bleek zaterdagmiddag meteen toen Leclerc veel indruk maakte met een lange run op softs, zo zag ook Verstappen: "Je ziet gewoon dat ze extra snelheid hebben gevonden. Vrijdag zag het er goed uit voor ons, maar als ik naar hun long runs van zaterdag kijk, denk ik niet dat wij nog in het voordeel zijn." Dat komt overigens volledig door Ferrari en niet doordat Verstappen de afstelling meer op de kwalificatie heeft gericht. "Nee, want wat over één ronde werkt, werkt vaak ook in een lange run."

Het betekent dat Red Bull niet onherroepelijk in het voordeel hoeft te zijn qua race pace, of in ieder geval niet in de mate van de afgelopen weekenden. Mocht het nek-aan-nek worden en Verstappen in de eerste bocht niet lukken, speelt nog één ander aspect een rol: de topsnelheid. Hoe zit het daarmee dit weekend? Het genuanceerde antwoord luidt dat de verschillen bij de meetpunten op dit high-downforce circuit minder groot zijn dan in de voorbije weken, maar dat het patroon nog wel steeds overeind staat. Oftewel: Ferrari wint het ten opzichte van Red Bull in (snelle) bochten en tractie, het laatstgenoemde team loopt sneller aan het eind van rechte stukken. Het blijkt onder meer uit de onderstaande tweets, waarin de snelste kwalificatieronden van Leclerc en Verstappen zijn vergeleken.

Tot slot toont de onderste tweet nog één ander interessant aspect: als je ook de snelste Mercedes-ronde meeneemt in deze vergelijking, blijkt de bolide van George Russell nog harder te lopen op rechte stukken dan zowel Red Bull als Ferrari. Gekoppeld aan goede snelle bochten bevestigt dit wat het team zelf ook al liet weten: porpoising wordt eindelijk begrepen, waardoor men geen concessies meer hoeft te doen aan de rijhoogte. Het maakt dat Mercedes iets heeft om op voort te bouwen en dat de race-previews voor de komende Grands Prix misschien drie teams moeten omvatten...