Rapportcijfers GP van Spanje 2022

Banden: S (13 Ronden) M (21 Ronden) M (14 Ronden) S (24 Ronden)

De Spanjaard kon in de kwalificatie weer niet tippen aan teamgenoot Charles Leclerc. Carlos Sainz zag zijn auto bij de start in de anti-stall gaan en spinde even later tot overmaat van ramp bij de vierde bocht van de baan. Met betrekking tot dat laatste bevond hij zich in goed gezelschap: Verstappen zou korte tijd later op een vergelijkbare manier in de grindbak schieten. Sainz belandde door het miserabele begin buiten de punten, maar wist zich daarna enigszins te herstellen. Nadat Lewis Hamilton hem in de slotfase voorbij was gegaan leek de vijfde plek voor hem te zijn, maar op de valreep werd het nog een vierde plaats, doordat de Brit het tempo wegens een waterlek moest laten zakken.

