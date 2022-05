Aston Martin reageert: "Absoluut geen data van Red Bull gebruikt"

In Barcelona draait het traditiegetrouw om upgrades, maar die van andere teams vallen in het niet vergeleken met Aston Martin. Het team uit Silverstone is met een auto voor de dag gekomen die bijzonder veel lijkt op de RB18 (bekijk daarvoor ook de onderstaande foto's). De FIA heeft met een statement laten weten dat alles volgens de regels is verlopen, maar Red Bull is daar niet meteen van overtuigd. Helmut Marko en Christian Horner koppelen het aan het overstappen van verschillende teamleden en voegen toe dat er data is gedownload.

Die woorden hebben de Aston Martin-auto onder een vergrootglas gelegd, al ziet dat team geen enkel probleem. "Vorig jaar hebben we twee sporen tegelijk geprobeerd, de launch car die we hebben getoond en dit concept", legt Andrew Green in de persconferentie te Barcelona uit. "We kregen al vrij snel door dat de auto van de teampresentatie veel beperkingen zou kennen en dat is later nog meer duidelijk geworden. Die auto gaf ons heel weinig opties qua afstelling, waardoor het een dood spoor was. Daardoor hebben we besloten vanaf de zesde race voor het andere concept te kiezen."

Dat het tweede concept bijzonder veel op Red Bull lijkt, is volgens Green toeval. "Dit proces is vorig jaar al in gang gezet en toen hadden we helemaal nog geen mensen van Red Bull in dienst. We zijn zoals gezegd voor twee sporen tegelijk gegaan en hebben onszelf daarmee opties gegeven. Eerlijk gezegd was het een shock voor ons, of in ieder geval een verrassing, dat Red Bull met een vergelijkbaar concept kwam. Toen we dat zagen, werden we gesterkt in de gedachte dat we de verkeerde afslag hadden genomen met onze eerste auto. Dat van Red Bull was de bevestiging."

Met de harde woorden vanuit het Red Bull-kamp kan Green weinig. "Ik weet niet waar die beschuldigingen van Red Bull allemaal over gaan. Ik kan alleen zeggen dat we op geen enkel moment data van een ander team of van andere personen hebben gekregen." Aston Martin zegt het zelfs jammer te vinden dat Red Bull het zo publiekelijk speelt. "Ik ben daar teleurgesteld in, ja, vooral doordat de FIA daarvoor al een statement had uitgebracht. Zij zijn bij ons geweest en hebben de data gezien. Zij kunnen als enige organisatie een oordeel vellen en daarmee is de kous voor mij af."

Bekijk de reactie van Andrew Green: