F1 Silverstone 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Sergio Perez en Charles Leclerc hadden zich ongetwijfeld meer voorgesteld van de Grand Prix van Canada, want zij liepen daar opnieuw tegen een tik aan in de strijd om de wereldtitel. De Red Bull-coureur viel uit en de man van Ferrari werd na een gridstraf slechts vijfde, waardoor Max Verstappen opnieuw flink kon uitlopen in de tussenstand. De regerend wereldkampioen reist met respectievelijk 46 en 49 punten voorsprong op Perez en Leclerc af naar Silverstone, waar de tiende race van het Formule 1-seizoen wordt afgewerkt. In Montreal was Verstappen voor het eerst dit seizoen de snelste in de eerste training, kan hij dat kunstje herhalen bij de GP van Groot-Brittannië?

Qua snelheid leek Ferrari in Canada weinig tot niets onder te doen voor Red Bull Racing. In de slotfase van de race leek Carlos Sainz sneller dan koploper Verstappen, maar tot een inhaalpoging kwam het uiteindelijk niet. Een trend is wel dat de Scuderia het hele seizoen al sterk aan de raceweekenden begint, want in zes van de negen openingstrainingen klokte een van de Ferrari-coureurs de snelste tijd. Vijf keer was die eer weggelegd voor Leclerc. Kan hij daar op Silverstone zes van maken, of noteert Sainz voor de tweede keer dit jaar de snelste tijd van VT1?

Ook wordt het interessant om tijdens de eerste training te kijken naar de ontwikkelingen die de diverse teams hebben meegenomen naar Silverstone. Mercedes, Alpine en Aston Martin kondigden al aan dat zij met een behoorlijke upgrade naar de Britse GP komen, terwijl Williams alleen voor Alexander Albon een grote update in petto heeft. In hoeverre boeken deze teams progressie? En hoe overtuigend kan Albon met de upgrades afrekenen met teamgenoot Nicholas Latifi, die het met het oude pakket moet doen?

Vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd worden de eerste antwoorden op deze vragen gegeven, want dan gaat de eerste oefensessie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië van start. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste oefensessie.