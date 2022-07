Volgens George Russell zorgt de combinatie van de meest recente updates voor de W13, het snelle karakter en de gladde asfaltlaag van Silverstone ervoor dat Mercedes goed voor de dag kan komen. De regerend constructeurskampioen presteerde op het laatste ‘normale’ circuit in Barcelona al sterk. In de daaropvolgende serie stratenraces in Monaco, Baku en Montreal had de W13 meer problemen.

“De laatste drie races waren redelijk vergelijkbaar: relatief hobbelige stratencircuits met een lage snelheid”, zegt Russell wanneer Motorsport.com hem vraagt naar zijn verwachtingen voor de aanstaande race. “Het snelle karakter van Silverstone en het gladdere asfalt, speelt ons zeker meer in de kaart dan de voorgaande drie evenementen het geval was. Maar er zijn nog altijd geen garanties. Elke race moeten we weer een ander probleem onder de knie krijgen. We hebben er relatief veel vertrouwen in dat dit een meer competitief weekend van onze kant wordt. Niet alleen door de upgrades, maar puur door het karakter van de baan.”

Gevraagd waar Mercedes dit weekend kan staan ten opzichte van de dominerende factoren Red Bull Racing en Ferrari, antwoordt de nummer vier uit de WK-stand: “Ik denk dat we waarschijnlijk gelijkwaardig zijn. Ik verwacht niet dat we voor hen staan. Zeker op zaterdag lijken ze in de kwalificatie nog de overhand te hebben. Ik denk dat wij het enige team zijn dat op zondag het gat verkleint, in plaats van dat het groter wordt. Normaliter groeit een gat altijd in de race. Dat dat niet het geval is, is veelbelovend voor ons. We hebben op dit moment tekort aan downforce. De wagen is in de race echter behoorlijk goed. Het gat op zondagen bewijst dat. Het wordt interessant.”

Constante top vijf-klassering niet genoeg

Tot op heden is de jonge Brit bezig aan een zeer constant seizoen. In elke race eindigde hij in de top vijf. Toch neemt hij daar geen genoegen mee: “Het is een leuke statistiek, maar het levert aan het einde van het seizoen niets op. Als het bijdraagt aan het winnen van een wereldtitel, dan is het geweldig. Maar eindigen tussen de derde en vijfde plaats brengt je aan het einde van het jaar niet in de top drie van het wereldkampioenschap. We zijn hier om te winnen, om te vechten. En ik ben trots dat we de resultaten gemaximaliseerd hebben. Maar we willen meer.”

F1-update: Max Verstappen zit niet meer met Hamilton-clash in Silverstone