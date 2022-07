F1 Silverstone 2022 liveblog: Volg de race

Silverstone werd tot dusver getrakteerd op wisselende weersomstandigheden. De eerste oefensessie viel door de regen letterlijk in het water en veel meters werden niet gereden. De tweede en derde vrije trainingen waren droog en dus grepen alle F1-coureurs hun kans om de verloren tijd in te halen. In de kwalificatie kregen de heren echter weer te maken met veel regen en dat leverde een boel spektakel op. Na een zenuwslopende slotfase wist Carlos Sainz tot eigen verrassing pole-position te bemachtigen. Max Verstappen was ijzersterk, maar moest in de slotfase slechts 0.072 van een seconde toegeven op de tijd van zijn oud-teamgenoot. Charles Leclerc sloot aan op P3 op ruim drie tienden van Sainz. Het tempo van Red Bull Racing in droge omstandigheden leek echter sterker dan dat van de Italianen, dus de race op het legendarische circuit belooft een pareltje te worden. Wie trekt aan het langste eind?

Het F1-weekend op Silverstone staat voornamelijk in het teken van updates en onder meer Mercedes heeft niet stilgezeten de laatste tijd. Het gaat interessant worden om te zien of het Britse team verlost is van bouncing en of Lewis Hamilton en George Russell het tempo van Ferrari en Red Bull kunnen volgen. Dat duo start in ieder geval op respectievelijk plaats vijf en acht. Hamilton staat pal achter Red Bull-coureur Sergio Perez, terwijl Lando Norris (P6) en Fernando Alonso (P7) het Mercedes-duo scheiden. De verrassingen in de kwalificatie waren Zhou Guanyu (P9) en Nicholas Latifi (P10). Laatstgenoemde behaalde voor het eerst in zijn F1-loopbaan Q3, maar gaf naderhand toe omringd te zijn door snellere wagens. Kan de Canadees voor zijn eerste puntje van het jaar gaan of zakt hij terug naar het achterveld? Wie gaat de race winnen en wie wordt best of the rest?

De antwoorden op deze vragen gaan in de aankomende uren komen, want om 16.00 uur staat de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië gepland. Via dit liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de race op Silverstone.