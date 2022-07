Verstappen hoopvol op Silverstone: "Hebben goede auto voor de race"

De start van het raceweekend op Silverstone - waar Red Bull kan rekenen op een aangepaste vloer en de nieuwe motorkap met een 'boekenplank' voor de luchtstroom - was nog niet helemaal naar wens. Zo klopte de initiële set-up niet en moest Red Bull tijdens de tweede oefensessie ook werken aan de vloer van Verstappens auto. Sergio Perez maakte zich na afloop zorgen, maar Verstappen zei vrijdagavond al een idee te hebben welke kant het op moest. "De auto voelde in de derde vrije training alweer goed aan. De balans was veel beter dan in de tweede training en het is natuurlijk cruciaal om een goede balans te vinden", aldus Verstappen na de kwalificatie in de persconferentie.

Christian Horner had tegen die tijd al laten doorschemeren dat Red Bull vooral op een (droge) race heeft ingezet door met wat minder downforce te rijden, in de hoop weer het bekende wapen van de topsnelheid te hebben. "Maar voor zondag zijn er nog genoeg vraagtekens", voegt Verstappen toe. "De baan zal door de regen weer behoorlijk 'groen' zijn, waardoor het afwachten wordt hoe de banden zich houden. Maar ik heb er op zich wel vertrouwen in dat onze auto's snel zijn in de race."

Een nieuwe strijd met Ferrari lonkt met andere woorden, ditmaal met Carlos Sainz aan zijn zijde op de grid. "Dat kan best leuk worden! Ik vind het wel mooi voor Carlos dat hij zijn eerste pole te pakken heeft. Het hele jaar zijn we natuurlijk al aan het vechten met Ferrari. Het zit zo dicht bij elkaar, iedere kwalificatie en race maar weer, waardoor ik hoop dat het ditmaal weer een mooie race wordt." Voor die race is de mindset van Verstappen overigens helder. Ondanks een marge van 46 punten in het WK is er van consolideren geen sprake en wil de wereldkampioen vol voor de winst gaan. "Ik wil iedere race gewoon zoveel mogelijk punten scoren, zo benader ik iedere race. Ik zie ook niet in waarom dat nu ineens anders moet zijn. Als ik een kans krijg, zal ik er zeker voor gaan."

Ferrari hoopt op 'strategische spelletjes' in strijd met Verstappen

Dat gezegd hebbende gaat Ferrari de krachtmeting in Engeland eveneens met vertrouwen in. Zo was de race pace van Sainz in Canada iets beter dan die van Red Bull en lijkt Ferrari op dat vlak sowieso een stap te hebben gezet met het updatepakket in Barcelona. "We zijn dit jaar eigenlijk iedere race wel snel geweest en ik zou niet weten waarom het ditmaal niet zo zou zijn. Het is waar dat Red Bull ook altijd sterk is in de races, maar het wordt meestal op details beslist. Daar moeten we ons op focussen, we moeten zorgen dat we zaken als bandenmanagement en de tactiek nu goed voor elkaar hebben. Ik denk overigens ook dat we door goed samenwerken Red Bull kunnen verslaan."

Met de woorden goed samenwerken duidt Sainz op het teamspel en precies daar zinspeelt Charles Leclerc ook op. "Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik deze race zelf ook graag wil winnen en dat ik best wel vertrouwen heb in de auto, maar het allerbelangrijkste is dat het team wint of dat we zelfs een één-twee binnenhalen - in wat voor volgorde dan ook. Als we strategische spelletjes kunnen spelen, dan ben ik er vrij zeker van dat we dat als team ook zullen doen", sluit de Monegask af.