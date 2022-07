Sainz stunt met eerste pole voor GP Silverstone: "Geen speciaal rondje"

Kort voorafgaand aan de kwalificatie besloten de hemelpoorten zich te openen en kwam het met bakken uit de lucht. Handenwrijvend begonnen de Formule 1-coureurs aan Q1. De eerste twee delen werden door Carlos Sainz met de vierde tijd afgesloten. De Ferrari-coureur moest beide keren zijn meerdere erkennen in onder meer Charles Leclerc en Max Verstappen. In het laatste kwalificatiedeel stond de Spanjaard lange tijd wat meer naar onderen in de lijst, maar op het juiste moment sprong de man uit Madrid plots naar P1. De sectortijden van teamgenoot Leclerc en Verstappen waren vervolgens niet goed genoeg om Sainz' tijd aan te vallen en daarmee was zijn eerste pole-position in F1 een feit.

"Het was een goede ronde, al worstelde ik op de intermediates veel met de plassen die op de racelijn lagen", opent Sainz kort na de kwalificatie. "Het was vrij eenvoudig om de achterkant kwijt te raken, waardoor je de ronde zou verstieren. Het was in deze omstandigheden ook vrij lastig om temperatuur in de banden te krijgen. Aan het einde knoopte ik een rondje aan elkaar die ik niet heel speciaal vond, maar ik reed hem en moest maar zien wat het zou opleveren. Uiteindelijk werd het tot mijn grote verrassing de pole-position."

Sainz vertrekt zijn 150e Grand Prix zondag dus vanaf de eerste plek, maar weet dat Verstappen en Leclerc hem in z'n nek gaan hijgen. Toch heeft de Spaanse coureur alle vertrouwen in zijn snelheid. "Die is er het hele weekend al, behalve in de derde training waar we tegen problemen aanliepen. Die hebben we voor de kwalificatie kunnen oplossen", vervolgt hij. "Maar als ik mijn tempo in de tweede oefensessie als basis houd, dan zitten we in een goede positie om het te proberen. Ik weet wel zeker dat ik veel druk van Max en Charles ga krijgen, maar ik doe mijn uiterste best.