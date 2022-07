F1 experimenteert in eerste training Silverstone met ‘pedal cam’

De Formule 1 is continu bezig met het aanpassen en vernieuwen van de techniek om de sport in beeld te brengen. Tijdens de eerste training op Silverstone wordt er een ‘pedal cam’ geplaatst in de wagen van Lando Norris. Het geeft kijkers de kans om te zien hoe een F1-coureur zijn voeten gebruikt tijdens een snelle ronde op Silverstone. De beelden zullen tijdens de eerste training te zien zijn via de world feed. Later dit seizoen moet de technologie ook bij andere teams ingezet worden.

“Dit is een nieuwigheid waarmee we de fans dichter bij de sport willen brengen”, zegt Dean Lock, de mediabaas van de Formule 1. “F1-coureurs doen verschillende zaken tegelijk bij een snelheid van boven de 300 kilometer per uur. Met deze camera en die in de helm van de coureurs geplaatst is, krijgen fans een beter inzicht van de gebeurtenissen in de cockpit. Dat we dit tijdens de thuisrace op de wagen van Lando kunnen proberen is fantastisch, hopelijk kunnen de fans genieten van deze camera.”

Het is voor het eerst sinds de Belgische Grand Prix van 2000 dat er weer met een voetcamera getest wordt. Destijds werd de camera geplaatst in de wagen van Pedro de la Rosa. De technologie werd in 1993 overigens voor het eerst al gebruikt in de Tyrrell van Ukyo Katahama.

De Formule 1 introduceerde recent de helmcamera. Tijdens de Spaanse Grand Prix werden drones ingezet in plaats van de traditionele helikoptershots.