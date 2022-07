De Formule 1 keert dit weekend terug op het iconische Britse circuit. Gedurende de drie racedagen worden er zo’n 400.000 toeschouwers verwacht. De lokale politie heeft naar eigen zeggen informatie dat demonstranten het feestje willen verstieren. Men vreest voor een invasie van het circuit op het moment dat er geracet wordt, iets wat uiteraard zeer gevaarlijk kan zijn. Daarom heeft Event Commander Chief Inspector Tom Thompson van de politie van Northamptonshire in een statement gewaarschuwd.

“We hebben betrouwbare informatie ontvangen dat een groep demonstranten het plan heeft om het evenement te verstoren en mogelijk op de racedag het circuit op te komen", zo zegt Thompson in het bericht. "Ten eerste wil ik me richten tot deze groep mensen en jullie ten zeerste op het hart drukken om jezelf, de rijders evenals de vele baanposten, vrijwilligers en toeschouwers niet in gevaar te brengen. Het is extreem gevaarlijk om de baan op te gaan als er geracet wordt. Als jullie doorgaan met dit roekeloze plan, riskeren jullie levens. Demonstreren is een grondrecht in dit land. We staan er open voor om in gesprek te gaan en bij te dragen aan een vredelievend protest op het circuit. We vragen jullie alleen om geen situatie te creëren waardoor levens in gevaar komen.”

Motorsport.com heeft contact gezocht met de FIA voor een reactie op de mogelijke demonstraties, maar de internationale automobielfederatie wil niet reageren. De FIA stelt dat het nu een politiezaak betreft.

In 2020 werden vier leden van de milieubeweging Extinction Rebellion opgepakt nadat zij op illegale wijze toegang hadden verkregen tot het circuit en voor de start van de race een spandoek uitrolden. Die race vond vanwege corona plaats achter gesloten deuren. Het meest fameuze protest op Silverstone vond plaats in 2003. De katholieke priester Cornelius Horan rende op het Hangar Straight over het circuit. Hij werd twee maanden opgesloten.