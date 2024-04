F1 China live: Volg de sprintrace

De sprint kwalificatie had op een droge baan al voor enkele verrassingen kunnen zorgen, maar de weergoden besloten ook een rol te spelen. Door regen in SQ2 en SQ3 werd het als het ware een loterij. De ene na de andere coureur verbeterde zijn tijd in SQ3, maar op de intermediates waren ook genoeg uitstapjes te zien van onder meer Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton. Heel even stond Fernando Alonso bovenaan, iets wat ook gold voor Hamilton en Norris. Laatstgenoemde zag in eerste instantie zijn snelste rondetijd geschrapt worden, maar de stewards herstelden dit nadat zij hadden vastgesteld dat zij een fout hadden gemaakt. Norris ging bij het aanzetten van zijn snelle ronde namelijk wijd in de laatste bocht, maar reed door de grindbak en verloor tijd. Hij kreeg daardoor zijn tijd terug én veroverde op bizarre wijze de sprintpole.

Naast hem zal de Mercedes W15 van Hamilton staan. De Brit was op de droge baan niet blij met het gevoel in de auto en wreef juist in zijn handen toen de regen arriveerde op het Shanghai International Circuit. Hij zag daardoor meer kansen op een goed resultaat en hij maakte goed gebruik van zijn ervaring door de Mercedes naar P2 te sturen. Op de tweede startrij zien Alonso en Verstappen nog genoeg kansen, al start de Red Bull-coureur aan de vuile kant van de grid.

In de sprintrace staan punten voor de top-acht te wachten, waardoor er genoeg op het spel staat voor coureurs die rond de top-tien zijn geëindigd in de sprint kwalificatie. Dat hierna de kwalificatie volgt, betekent ook dat de sprintrace normaliter weinig invloed zal hebben op de rest van het weekend, tenzij er een crash plaatsvindt. De twintig coureurs zullen 19 ronden afwerken tijdens de sprintrace, of in het geval van een safety car of andere onderbrekingen maximaal een uur racen. Slaagt Norris erin om zijn sprintpole te verzilveren, of weten Hamilton of Alonso te verrassen? Wat kan Verstappen van plaats vier en kunnen de Ferrari-coureurs nog een rol gaan spelen in de strijd om de zege?

Alle ingrediënten voor een vermakelijke sprintrace zijn aanwezig. De sprintrace in China begint om 05.00 uur Nederlandse tijd, het is dan 11.00 uur in Shanghai. Via het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.