Na een zeer enerverende vrijdag in China mochten de Formule 1-coureurs een etmaal later aan de bak voor de allereerste sprintrace van het seizoen. Het Shanghai International Circuit diende als decor, waar in aanloop naar het raceweekend overigens niet iedereen over te spreken was. De terugkeer van China op de Formule 1-kalender, de bijzondere behandeling van het asfalt en niet te vergeten het weer stelden de teams voor vraagtekens. Het leidde vrijdag al tot een tamelijk onverwachte uitslag van de sprintkwalificatie, hetgeen de startopstelling voor zaterdag interessant maakte. Lando Norris mocht vanaf pole-position vertrekken nadat hij de initieel geschrapte rondetijd had teruggekregen, met Lewis Hamilton aan zijn zijde. De zevenvoudig wereldkampioen liet weten dat Mercedes veel baat zou hebben bij regen, al hielden de weergoden zich in werkelijkheid volledig gedeisd tijdens de sprintrace.

Hamilton dwingt Norris wijd bij de start en grijpt de leiding

Het betekende dat het voltallige veld op mediums te vinden was bij de start, enkel George Russell probeerde vanaf de elfde startplek iets anders met een setje softs. Waar Mercedes op voorhand regendansjes deed, bleek Hamilton die bij de start in ieder geval niet nodig te hebben. De Brit kwam zeer goed van zijn plek bij het doven van de lichten, dook meteen aan de binnenkant van de minder gestarte Norris en liet zijn Mercedes vervolgens naar buiten lopen in de lange doordraaier die de eerste bocht vormt. Norris nam ogenschijnlijk het risico door aan de buitenkant te blijven zitten en moest dat bekopen met een terugval naar P7, waarmee hij in de buurt van zijn teamgenoot Oscar Piastri kwam.

Het momentje tussen Hamilton en Norris leverde Max Verstappen meteen een plekje winst op, ondanks dat de regerend wereldkampioen vooraf had voorspeld dat starten aan de 'vuile kant' van de grid lastig zou worden. Lastig werd de start niet, maar de daaropvolgende openingsronden wel. Carlos Sainz keek in de eerste ronde al even aan de buitenkant van de hairpin en zou hetzelfde nogmaals doen in de eerste bocht. "Wat is er toch met mijn batterij aan de hand?", vroeg de Limburger aan zijn race-engineer. Gianpiero Lambiase reageerde dat de Red Bull-coureur engine mode acht moest inschakelen, waarna hij inderdaad terrein begon goed te maken op het leidende duo.

Verstappen ongenaakbaar, Alonso bestraft na hard gevecht met Sainz

In de zevende ronde gebeurde op het lange rechte stuk het onvermijdelijke: Verstappen zag met behulp van DRS zijn kans schoon om Fernando Alonso te verschalken, waarna hij de jacht op zijn titelrivaal uit 2021 ook meteen kon openen. "Dit ding stuurt gewoon niet in, zeker niet in de langzame bochten", liet Hamilton op hetzelfde moment via de boordradio weten. De ervaren Engelsman zag de bui - in dit geval figuurlijk - al hangen. Het werd verder versterkt doordat Hamilton zichzelf enigszins verremde bij het ingaan van de hairpin en Verstappen daardoor steeds groter zag worden in zijn spiegels. Een ronde later bleek het al bingo. Aan het eind van het lange rechte stuk plaatste Verstappen zijn RB20 aan de binnenkant van Hamilton, die geen weerwerk bood en meteen genoegen leek te nemen met P2.

Het was voor Verstappen het signaal om bijzonder rap aan de horizon te verdwijnen. Naarmate de bandenslijtage een steeds grotere rol ging spelen - op het Shanghai International Circuit is dat vooral de linker voorband - trok de Nederlander steeds verder weg. Zijn voorsprong zou aan de meet maar liefst dertien seconden bedragen en dat na een korte race van slechts negentien ronden en een start vanaf P4. Hamilton pakte op zijn beurt onbedreigd de tweede stek en zag de echte strijd achter zijn rug worden uitgevochten. Alonso, Sainz, Sergio Pérez en Charles Leclerc legden elkaar rondenlang het vuur aan de schenen. Het zou een schitterende slotfase inluiden, waarin Alonso aan het kortste eind trok.

Drie ronden voor het einde opende Sainz de aanval met een fraaie aanval buitenom na een zogenaamde switchback, maar de ervaren Aston Martin-coureur wilde niet van opgeven weten. Het kwam tot contact tussen beide Spanjaarden met Pérez als lachende derde. De Mexicaan schoof in alle mêlee moeiteloos op naar P3, terwijl Alonso de pits juist opzocht als het gevolg van een lekke band. Het zou nadien nogmaals gebeuren, maar ditmaal zelfs voor een uitvalbeurt. Na afloop van de sprintrace achtten de stewards het nodig om Alonso ook nog eens op de vingers te tikken met een tijdstraf van tien seconden, seconden die 'worden toegevoegd aan de afgelegde racetijd'. Doordat de Aston Martin-coureur uitviel komt dat ietwat vreemd over, zo geven de stewards ook zelf toe, al hebben ze Alonso ook (weer) drie strafpunten op zijn licentie gegeven.

Ook de tweede Spanjaard uit het gevecht zou nog terugvallen. Sainz drukte teamgenoot Leclerc in eerste instantie hardhandig van de baan bij de hairpin, maar kon nadien niets beginnen tegen de Monegask. Het bracht Pérez ver achter de rug van Verstappen de laatste podiumstek, gaf Leclerc P4, Sainz P5 en de snelste McLaren-coureur na zijn onfortuinlijke start slechts de zesde notering. Piastri en Russell moesten genoegen nemen met de laatste stekjes in de punten, terwijl thuisrijder Zhou Guanyu net buiten de punten beslag legde op een keurige negende plek.

De reguliere kwalificatie voor de Grand Prix van China begint zaterdag om 9.00 uur Nederlandse tijd.

