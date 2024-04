F1 China live: Volg de sprint kwalificatie

De eerste sprintrace van het jaar vindt dit weekend plaats in China, wat tevens de primeur krijgt van het nieuwe format. Niet langer is de kwalificatie voor de Grand Prix de hoofdmaaltijd van de vrijdag, maar de sprint kwalificatie. Deze bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace van zaterdagochtend en volgt het format van de normale kwalificatie, al is deze wel van kortere duur. Zo tellen de sessies niet 18, 15 en 12 minuten, maar 12, 10 en 8 minuten. Bovendien is het verplicht om in SQ1 en SQ2 op nieuwe mediums te rijden terwijl in SQ3 de zachte banden van stal gehaald moeten worden. Veel tijd voor twee runs is er echter niet in de sprint, waardoor de coureurs onder meer druk staan om direct te presteren.

Op basis van de eerste en enige vrije training van het weekend is het lastig te bepalen wie vandaag voor een goed resultaat kunnen gaan in de sprint kwalificatie. Zo was het Lance Stroll die door een sterke run in de slotfase bovenaan te vinden was in VT1, gevolgd door Oscar Piastri. Max Verstappen en Sergio Pérez sloten aan achter het opvallende duo terwijl beide Haas F1-coureurs weer achter de Red Bulls stonden. Enkele andere coureurs reden hun snelste ronde op de harde band, waaronder Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Zodoende was het resultaat amper representatief, maar liet het wel zien dat er zomaar enkele verrassingen kunnen komen in de sprint kwalificatie, waarin timing een cruciale rol zal spelen. De baan werd alsmaar beter naarmate de tijd verstreek, waardoor teams voor een lastig dilemma komen te staan: vroeg naar buiten maar dan wel meer zekerheid hebben dat je rondetijden hebt genoteerd in het geval van een rode vlag, of zo lang mogelijk afwachten in de hoop het perfecte moment te pakken voor een getimede ronde?

De sprint kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van China begint om 09.30 uur Nederlandse tijd, het is dan 15.30 uur in Shanghai. Wie gaat er met de sprintpole vandoor en heeft dan de beste kaarten in handen om de acht punten in de sprintrace te pakken? Mis niks via het onderstaande liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plekke.