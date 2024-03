F1 Bahrein live: Volg de derde vrije training

De eerste twee vrije trainingen schetsten toch een wat ander beeld dan verwacht werd na de testdagen. Geen Red Bulls bovenaan, maar Mercedes dat met een 1-2 de donderdag als snelste afsloot. Lewis Hamilton was sneller dan teamgenoot George Russell terwijl Fernando Alonso niet ver achter Russell aansloot op de derde plek. Het was iets verder zoeken naar de eerste van de Red Bulls, want Max Verstappen eindigde op de zesde plek. In VT1 klaagde hij over problemen met de up- en downshifts en hoewel die problemen wat verholpen leken in VT2, zat het gevoel er over één snelle ronde nog niet helemaal in.

Deze uitslag van VT2 vertelde echter niet het hele verhaal. Waar Verstappen en Sergio Pérez in de snellere run niet zo snel oogden, waren zij in de long run juist sterker dan de concurrentie. Met name Verstappen zag er weer zeer stabiel uit met rondetijden van in de 1.36. Dat soort rondetijden waren ook te zien bij Aston Martin, Ferrari, McLaren en Mercedes, maar daar was het verval in rondetijden een stuk groter. Waar Verstappen stabiel in die 1.36 bleef rijden, gleden die teams juist weer wat sneller af naar 1.37.

De openingsdag kende zo enkele grote verrassingen. Ook onderaan waren toch wat verschuivingen te zien. Lando Norris was met zijn twintigste en laatste tijd de vreemde eend in de bijt, hij zal normaliter rond teamgenoot Oscar Piastri te vinden zijn. Strepen we de McLaren-coureur weg, dan stonden Alpine en Sauber stijf onderaan. Esteban Ocon en Pierre Gasly vreesden na de testdagen al voor de snelheid van de A524 en vooralsnog ziet het er niet bijster goed uit voor de Franse renstal. Ook Sauber had dus geen geweldige VT2. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu kwamen niet verder dan de zeventiende en negentiende tijd. Daar moet dus nog flink wat werk verzet worden, willen zij doorstoten tot Q2 later vandaag.

Voor nu eerst alle aandacht naar VT3, de laatste kans voor de teams om de auto zo goed mogelijk af te stellen. Mis niets van de actie op de baan met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.