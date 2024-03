Sainz bovenaan in derde training GP Bahrein, Verstappen derde

Aan het einde van de eerste dag in Bahrein was het verrassend genoeg Mercedes dat eerste en tweede stond in de tijdenlijst. Regerend wereldkampioen Max Verstappen eindigde de dag op de zesde plek in de tijdentabel, maar liet nadien weten zich geen zorgen te maken, omdat Red Bull vooral bezig was met de voorbereiding op de race, terwijl anderen mogelijk al wat meer naar de kwalificatie keken. Het team uit Milton Keynes zou de laatste training gebruiken om op zoek te gaan naar de ‘sweet spot’ van de RB20 en meer rondetijd te vinden.

De derde oefensessie op het Bahrain International Circuit kende een rustige start. Aangezien de omstandigheden niet representatief zijn voor die in de kwalificatie en race, die beiden in de avond plaatsvinden, hadden de coureurs geen haast om aan het begin van het laatste oefenuur naar buiten te gaan. Er waren vijf minuten verstreken toen Lewis Hamilton, die donderdag de snelste tijd reed, als eerste naar buiten ging. De zevenvoudig wereldkampioen kwam op de soft band tot een 1.32.733 en stuurde zijn Mercedes daarna gelijk weer naar binnen. Vervolgens strekten de Ferrari-coureurs de benen. Carlos Sainz ging op de zachte compound een fractie langzamer dan Hamilton, maar Charles Leclerc wist met 1.32.677 nipt sneller te gaan dan de Brit.

Het werd hierna langzaam maar zeker steeds drukker op de baan. Kevin Magnussen, Lance Stroll en George Russell reden achtereenvolgens een nieuwe snelste tijd, waarna Fernando Alonso een poos bovenaan stond met een 1.31.582. Red Bull kwam in het eerste half uur als enige op de harde band in actie - de rest van het veld opteerde voor de soft - met als gevolg dat Max Verstappen en Sergio Pérez halverwege de sessie veertiende en negentiende stonden.

Pas in de laatste twintig minuten verschenen de coureurs van Red Bull Racing met de zachte compound op de baan. Pérez klokte een 1.31.248 en klom daarmee naar de bovenste plek in de tijdenlijst, waarna Verstappen nog twee tienden sneller ging en met 1.31.062 P1 van zijn Mexicaanse teamgenoot overnam. Intussen verlieten meer coureurs op verse zachte banden de pits om nog een run te oefenen voor de kwalificatie. Alonso kwam daarbij tot een 1.30.965, die de Aston Martin-coureur bovenaan bracht, alvorens vijf minuten voor het einde Sainz zijn Ferrari naar 1.30.824 stuurde.

Sainz zag in het restant van de sessie niemand sneller gaan en sloot de training dus bovenaan af. Alonso was op een tiende van zijn landgenoot tweede in de tijdentabel en Verstappen op tweede tienden derde. Leclerc klaagde over de laaghangende zon die in zijn ogen scheen en was op bijna drie tienden van Sainz vierde. Lando Norris was voor de derde training naar een nieuwe batterij en control electronics gewisseld en kwam een stuk beter voor de dag dan op donderdag, toen hij met afstand de langzaamste was. De McLaren-rijder besloot de laatste oefenactie als zesde, waarmee er zes verschillende constructeurs in de top-zes stonden.

George Russell, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en Lance Stroll vormden de rest van de top-tien, terwijl Lewis Hamilton na een foutje tijdens zijn kwalificatiesimulatie achter Daniel Ricciardo twaalfde was. De onderste plekken zijn vooralsnog gereserveerd voor de coureurs van Williams, Sauber en Alpine. Laatstgenoemde renstal zag Esteban Ocon op P18 stranden en Pierre Gasly helemaal onderaan eindigen.

Hoe de onderlinge krachtsverhoudingen daadwerkelijk liggen, zien we om 17.00 uur Nederlandse tijd, als de coureurs aan de eerste kwalificatie van het F1-seizoen 2024 beginnen.

Video: Verstappen gaat met de RB20 tijdelijk naar P1

Uitslag derde training F1 GP van Bahrein: