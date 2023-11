F1 Abu Dhabi live: Volg de race

Abu Dhabi is meerdere keren het toneel geweest van een titelbeslissende Formule 1-race, maar 2023 is daar geen van. Deze race staat niet meer om het teken van de coureurstitel of constructeurstitel, al vinden er nog genoeg boeiende gevechten plaats om betere klasseringen - en meer prijzengeld. De voornaamste strijd is er te vinden tussen Ferrari en Mercedes. Het Duitse team staat tweede op 392 punten, Ferrari volgt op slechts vier punten.

Dat is al een ingrediënt voor een spannende onderlinge strijd op het Yas Marina Circuit, al zorgt het kwalificatieresultaat voor een nog betere smaak. Charles Leclerc heeft Ferrari in een goede uitgangspositie gebracht met de tweede tijd, maar Carlos Sainz moet van de zestiende plaats komen. George Russell was bij Mercedes de uitblinker met de vierde tijd, maar Lewis Hamilton stelde weer teleur met de elfde startplek. Zo zijn er dus vooraan en meer naar achteren gevechten om in de gaten te houden in deze strijd.

Ook onder deze twee teams vindt nog een strijd om miljoenen dollars plaats. McLaren heeft de vierde plaats in handen, maar heeft slechts een voorsprong van elf punten op Aston Martin. Voordeel voor het team uit Woking is dat Oscar Piastri (P3) en Lando Norris (P5) er beter voor staan dan Fernando Alonso (P7) en Lance Stroll (P13). Daarmee is de strijd echter nog niet beslist, want één uitvalbeurt en het verschil stelt plots nog maar weinig voor. Ook daar zal dus veel aandacht voor zijn in de 58 ronden tellende race.

Bij de coureurs staat de top-drie al vast, maar er staat nog een vierde plaats op het spel. Maar liefst vier coureurs maken aanspraak op deze P4, die vooral voor de eer is: Sainz, Alonso, Norris en Leclerc. Sainz en Alonso staan op 200 punten, Norris heeft er 195 terwijl Leclerc kort volgt op 188 punten. Vooraan is het echter Max Verstappen die hoopt om op 54 zeges te komen en daarmee de enige nummer drie in de ranglijst van meeste zeges te worden, achter Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Hij start van pole en wil die uiteraard verzilveren voor zijn negentiende zege van 2023.

Zo staan er genoeg mooie gevechten te wachten wanneer de zon plaatsmaakt voor kunstlicht op het 5,281 kilometer lange circuit in de Verenigde Arabische Emiraten. De Grand Prix van Abu Dhabi begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Via het onderstaande liveblog van Motorsport.com blijf je met updates van journalisten ter plaatse op de hoogte van het laatste nieuws en mis je geen moment van de actie van de laatste race van 2023 dankzij video's van Viaplay.