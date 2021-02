Enzo Fittipaldi wint eerste Virtual GP van 2021, Herlings vijftiende

Na het succes van de Virtual Grands Prix in 2020, toen de F1 de races organiseerde op momenten dat er eigenlijk echte races hadden moeten plaatsvinden, keert het concept deze winter terug voor drie races. In die races strijden de teams om een prijzenpot die zij aan een goed doel mogen schenken. Aan de start van de eerste race op de Red Bull Ring hadden twee van de huidige F1-coureurs moeten verschijnen, maar George Russell liet de race uiteindelijk alsnog aan zich voorbijgaan. Nicholas Latifi was wel present, evenals voormalig F1-rijders Alex Albon, Stoffel Vandoorne, Anthony Davidson, Pietro Fittipaldi en Vitantonio Liuzzi.

De startopstelling voor de race werd bepaald door een sprintrace van vijf ronden, waarin de esporters van de F1-teams het tegen elkaar opnamen. De pole-position was hierdoor voor Ferrari-rijder Marcus Armstrong, voor de Mercedes van Davidson en de tweede Ferrari van Arthur Leclerc. De Monegask nam na een fout van Davidson meteen de tweede plaats over en ging in de tweede van 36 ronden aan Armstrong voorbij voor de leiding. Die positie hield Leclerc tot ronde 28 vast: een klein tikje van Enzo Fittipaldi was voldoende om de Ferrari iets wijd te laten gaan in bocht drie en zo pakte de Haas-rijder de leiding over. Daarna volgden nog meerdere positiewisselingen, waarna Leclerc in de laatste ronde een alles of niets-poging deed. Die mislukte, waardoor hij zijn derde tijdstraf van de dag pakte.

Fittipaldi won namens Haas dus de eerste Virtual Grand Prix van 2021, ondanks een tijdstraf van drie seconden. Leclerc moest de tweede plaats door zijn negen strafseconden laten aan Vandoorne, die zelf ook drie seconden aan de broek kreeg. Albon eindigde op P4 na een knappe inhaalrace, voor Pietro Fittipaldi en Armstrong. Davidson werd achter Luca Salvadori achtste, terwijl Oscar Piastri en simracer Jimmy Broadbent de top-tien voltooiden. Nicholas Latifi kwam als elfde over de finish, maar viel door maar liefst 21 strafseconden terug naar P13.

Jeffrey Herlings kende een relatief lastige race namens Red Bull Racing: hij startte als zestiende en eindigde op P15, ondanks meerdere tijdstraffen die hem 21 seconden extra kostten. “Ik denk dat we best goed gepresteerd hebben”, zei de Nederlandse crosser. “Normaal speel ik deze game niet, dus het is niet slecht om een paar seconden achter de rest van de grid te staan. Ik had volgens mij als zestiende moeten starten, maar Alex en ik werden teruggezet op de grid. Bij de start had ik dus wat plezier en heb ik een paar jongens van de baan geduwd. Helaas spinde ik en kreeg ik een drive through-penalty, dus ik reed het grootste deel van de race achteraan. Toch was het erg leuk. Het is een geweldig idee en ik ben blij dat we geld kunnen ophalen voor Wings for Life terwijl we plezier maken.”