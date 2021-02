Herlings geniet in Virtual GP: “Die start zal mensen bijblijven!”

Herlings baarde opzien door in de eerste bocht na de start van de virtuele race, die werd verreden op de Red Bull Ring, een onorthodoxe lijn te pakken. Als een ware crosser zocht hij direct het onverharde deel aan de binnenkant van Bocht 1 op. Hij torpedeerde zo een hele batterij rijders, maar uiteindelijk had hij daar vooral zichzelf mee. Een retourtje grindbak en een drive through-penalty later mocht hij op flinke achterstand de wedstrijd hervatten.

De bijzondere lijn in de eerste bocht was niet het resultaat van een weekje oefenen met Mario Kart, zo verzekert hij Motorsport.com na afloop. “We hadden van tevoren een oefenwedstrijdje gereden, om een beetje te zien wat we moesten verwachten”, begint de simracedebutant met uitleggen. ”Ik moest als een van de laatsten naar de grid toe, samen met [teamgenoot] Alex Albon.” Herlings besloot op een creatieve manier het beste van de situatie te maken. “Alles stond redelijk moeilijk ingesteld in het spel, behalve de schade. Dus ik dacht: ik ga er gewoon voor, die auto kan toch niet kapot. Als op een bowlingbaan iedereen aan de kant duwen dus. In die oefenwedstrijd ging dat heel goed. Ik ging van zestien naar zes en iedereen lag daar in de bocht op zijn kop”, vertelt de crosser lachend. “Dat ging wel redelijk soepel. Dus toen dacht ik: dat doe ik in de hoofdrace weer.”

'Slechts tiende langzamer dan Latifi'

Bij de start van de echte race deed The Bullet zijn bijnaam opnieuw eer aan, maar dit keer bracht hem dat niets. “De tweede keer reed ik de grindbak in”, treurt hij. “Ik denk dat er een of twee spinden en daar kreeg ik een straf voor. Ik stond vast en moest in de juiste versnelling zien te komen. Voordat ik weer weg was, was ik al vijftien seconden kwijt. Na de drive through lag ik ver achter de leiders. Ik ben uiteindelijk net op een ronde gezet en heb daarna de leiders redelijk goed kunnen volgen. Qua rondetijden ging het ook best prima. Ik was maar een tiende van een seconde langzamer dan Nicholas Latifi. En dat is gewoon een F1-coureur!”

Wie wel profiteerde van de drieste actie van Herlings bij de start, was teamgenoot Albon, die in een lachbui belandde toen hij zijn teamgenoot rechtdoor zag schieten. “Die heb ik geholpen, ja! Die ging van zestien naar tien toen ik er wat van de baan torpedeerde!”, lacht Herlings. Albon zou uiteindelijk als vierde eindigen, achter winnaar Enzo Fittipaldi, Stoffel Vandoorne en Arthur Leclerc.

'Volgende keer iets langer oefenen'

Achteraf blijft vooral de positieve ervaring hangen. “Ja, ik vond het echt wel iets moois”, aldus Herlings enthousiast. De 26-jarige viervoudig wereldkampioen motorcross had niet verwacht dat er nog zoveel bij kwam kijken. “Ik heb het een beetje onderschat, denk ik, en een beetje de verkeerde lijnen gereden in het begin. Maar daarna heb ik het wel redelijk snel opgepakt.”

Herlings werd door Red Bull gevraagd om mee te doen, maar hem werd niet verteld dat hij een hoop professionele coureurs tegen zou komen. “Een contactpersoon bij Red Bull vroeg of ik zin had om een simwedstrijdje te rijden met een paar celebrity's. Dus ik dacht: 'Ja, ik kan het niet geweldig maar de rest zal er ook niet top in zijn.' Toen wist ik nog niet dat er allemaal professionele coureurs meededen uit de Formule 1, Formule 2, Formule 3 en de simracewereld. Anders had ik natuurlijk gezegd dat ik de volgende race of die daarna wel zou pakken”, zegt hij lachend. "Maar ik vond het supervet. Het is ook wel veel in de media geweest, dus dat is positief. En die start zal veel mensen nog wel bijblijven!"

Herlings verrast door niveau

“Ik heb vooral veel met [Red Bull Racing esports-coureur] Marcel Kiefer samengewerkt. Ze hebben me verteld dat hij een betere simcoureur is dan Albon. Hij gaf wel aan waar ik op moest letten, maar ik dacht: het zal allemaal wel. Ik heb toen in mijn eentje gereden en dacht dat het niet veel harder kon. Maar er moest nog anderhalve seconde vanaf!”

Herlings kreeg donderdag pas de apparatuur binnen en vrijdag kon hij er voor het eerst mee aan de slag. “Ik heb de hele dag iemand van Playseat bij me gehad die alles heeft ingesteld, met het stuurtje en het stoeltje. De aansluiting van de PC, het internet en al die flauwekul moest ook nog allemaal geregeld worden. En de afstelling van de auto, die luistert ook heel nauw voor zo’n spel. Daar zijn we allemaal wel redelijk lang mee bezig geweest.”

'Ik doe graag nog een keer mee'

Herlings doet graag weer mee aan een Virtual GP, maar wil zich dan wel beter kunnen voorbereiden. “Dan moeten ze me niet weer op maandag bellen of ik over een weekje mee wil doen”, zegt hij met lach. Toch was Herlings tevreden over zijn eigen snelheid. “Stel je voor dat ze tegen jou zeggen dat je over een week moet motorcrossen en dat je dan een seconde van de tijd van Jeffrey Herlings af zit? Dan heb je het toch best prima gedaan. Zo kijk ik ernaar!”

Een volgende keer laat mogelijk wel even op zich wachten. “Er staat nog niks gepland, maar ik werd natuurlijk ook vijftiende, hè”, zegt hij lachend. Herlings verwacht dat de volgende race wel een stuk beter zal gaan. “Nu weet ik een beetje de lijnen en hoe om te gaan met de versnellingen, kerbstones, brandstofsettings en dat soort dingen. Op tv zie je dat niet, maar je kunt natuurlijk heel veel aanpassen. Ik zou het graag weer doen, maar dan ga ik er wel echt drie of vier weken voor zitten.”

Herlings droomt nog van F1-test

Op de vraag of de volgende stap het rijden met een echte Formule 1-auto is, beaamt hij dat dit nog altijd een droom van hem is. “Sowieso”, antwoordt hij bevestigend. In dat geval zou Herlings zijn merkgenoot en rivaal Tony Cairoli achterna gaan. De Italiaan mocht in 2018 een oude Red Bull aan de tand voelen. Herlings: "Dat is natuurlijk wel nog altijd een droom van mij."