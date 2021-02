Aandeelhouders Codemasters stemmen in met overname door EA

In november kwamen de eerste berichten naar buiten dat Codemasters overgenomen zou worden door een andere game-ontwikkelaar. In eerste instantie leek het te gaan om Take-Two, dat onder andere jaarlijks een nieuwe editie van de NBA 2K-reeks uitbrengt. Een maand later werd echter duidelijk dat niet Take-Two, maar Electronic Arts met Codemasters aan de haal zou gaan. Een bod van 1,2 miljard dollar werd door de ontwikkelaar van de officiële Formule 1-games geaccepteerd. Woensdag kreeg EA groen licht voor de overname nadat de aandeelhouders van Codemasters hun goedkeuring gaven tijdens een bijeenkomst.

De stemming onder de aandeelhouders leverde 63 stemmen voor en 13 tegen op, waarbij de 63 stemmen voor de deal samen goed zijn voor 98 procent van de aandelen in Codemasters. Door deze uitslag staat vrijwel niets de overname nog in de weg. Eerder kreeg men al goedkeuring van organen in Duitsland en Oostenrijk met betrekking tot het mededingingsrecht. Het doel is om de overname tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 in kannen en kruiken te hebben. Codex Games Limited, een dochteronderneming van EA, wordt dan de nieuwe eigenaar van Codemasters.

Sinds 2009 ontwikkelt Codemasters jaarlijks een Formule 1-game. Het bedrijf is hoe dan ook sterk aanwezig in het segment met racegames, want het maakt ook de rallyreeks DiRT en gaat vanaf 2023 de officiële game voor het World Rally Championship maken. EA ontwikkelde tussen 2000 en 2003 al enkele F1-games en is tegenwoordig vooral bekend van de voetbalgame FIFA de jaarlijkse uitgave van NHL- en Madden NFL-games en de arcade racegame Need For Speed. Andrew Wilson, de CEO van EA, denkt dat beide bedrijven van elkaar kunnen profiteren na de overname van Codemasters. “Onze industrie groeit, de race-categorie groeit en samen zijn we goed gepositioneerd om de leiding te nemen in een nieuw tijdperk van race-entertainment.”

Voor de organisatie van de esports-activiteiten rond de game DiRT Rally 2.0 werkt Codemasters samen met Motorsport Games. In 2020 organiseerde Motorsport Games ook voor het eerst de Virtuele 24 uur van Le Mans, het grootste esports-evenement ooit. Ook geeft het jaarlijks een nieuwe editie van de NASCAR HEAT-games uit, terwijl er vanaf 2022 ook een officiële videogame van de BTCC komt.