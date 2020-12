Overname F1-gamemaker Codemasters door Electronic Arts in de maak

In november kwam naar buiten dat Take-Two, de Amerikaanse ontwikkelaar van onder andere de NBA 2K- en PGA Tour 2K-games, een bod had gedaan op het Britse Codemasters. Dat bod had een waarde van zo’n 973 miljoen dollar. Nu lijkt Take-Two echter achter het net te vissen, want Electronic Arts maakte maandag bekend dat het een overeenkomst heeft bereikt met de directie van Codemasters over een overname van het bedrijf. Er is 1,2 miljard dollar gemoeid met de deal, die waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 voltooid wordt.

Codemasters en EA delen de ambitie om de leider te zijn in de categorie racegames, zegt voorzitter Gerhard Florin van Codemasters. “De directie van Codemasters is ervan overtuigd dat het bedrijf kan profiteren van de kennis, bronnen en wereldwijde bekendheid van EA, zowel in algemene zin als specifiek gericht op de racesector. Wij denken dat deze samenwerking een geweldig toekomstperspectief aan Codemasters geeft, waardoor onze teams grotere en betere games kunnen maken en lanceren voor een zeer gepassioneerde schare fans.”

EA is vooral bekend van het submerk EA Sports, dat onder andere de populaire FIFA-games produceert. Daarnaast maakt de game-ontwikkelaar ook de Need for Speed-reeks, terwijl het tussen 2000 en 2003 de officiële F1-games ontwikkelde. “Wij vinden dat er een enorme kans is om Codemasters en Electronic Arts samen te brengen en samen geweldige en innovatieve racegames te ontwikkelen”, zei EA CEO Andrew Wilson. “Onze industrie groeit, de race-categorie groeit en samen zijn wij gepositioneerd om de leiding te nemen in een nieuw tijdperk voor ‘racing entertainment’.”

Het in Groot-Brittannië gevestigde Codemasters werkt samen met met Motorsport Games voor de esports-activiteiten rond de gamereeks DiRT Rally. Eerder dit jaar organiseerde Motorsport Games ook de virtuele 24 uur van Le Mans, het grootste autosportevenement in de esports-geschiedenis. In totaal hebben 14,2 miljoen mensen naar het evenement gekeken. Ook brengt Motorsport Games de NASCAR Heat-videogames uit.