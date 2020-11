Overnamebod van 815 miljoen op F1-game ontwikkelaar Codemasters

Codemasters werd in 1986 opgericht en is een van de oudste videogamestudio’s. De racerij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het merk. Naast de officiële Formule 1-game staan ook populaire spellen als TOCA en Colin McRae Rally op naam van Codemasters. Sinds 2009 heeft het de rechten in handen om de F1-game te ontwikkelen. Sindsdien heeft de uitgever dertien Formule 1-spellen op de markt gebracht, waarvan de laatste – F1 2020 – beschikbaar is op de PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows en Google Stadia. Recentelijk sloot Codemasters een deal om vanaf 2023 de officiële WRC-game te gaan ontwikkelen.

Take-Two, onder meer eigenaar van de merken 2K en Rockstar Games, wil heel graag de Formule 1-game onder haar label brengen. Daarnaast is het al rechtenhouder van de officiële games van NBA basketball en PGA golf. Vorige week bracht het een overnamebod van ruim 815 miljoen euro uit op Codemasters. Naar verluidt zal de raad van bestuur van Codemasters de aandeelhouders aanraden om akkoord te gaan met de overname. In een statement meldde Take-Two: “Wij denken dat de combinatie van Take-Two en Codemasters twee interactieve entertainmentportfolio’s van wereldklasse bijeenbrengt. Het 2K-label van Take-Two en het racegenre van Codemasters vult elkaar zeer goed aan. Bovendien denkt Take-Two middels het wereldwijde distributienetwerk en expertise in publishing bij te kunnen dragen aan de prestaties van Codemasters.”

Nadat het nieuws over het overnamebod naar buiten kwam, steeg het aandeel Codemasters met 8,6 procent. De aandelen van Take-Two stegen op hetzelfde moment met 3 procent. Voor 4 december moet er duidelijkheid komen over de eventuele overname.

Het in Engeland gevestigde Codemasters gebruikt Motorsport Games voor haar esports-activiteiten rondom de DiRT Rally-game. Momenteel wordt de 2.0 World Series gehost, nadat de World RX Esports Series eerder al 1,24 miljoen live views opleverde. Motorsport Games organiseerde eerder dit jaar ook de virtuele 24 uur van Le Mans, met meer dan 14 miljoen kijkers het grootste esports-evenement uit de historie.