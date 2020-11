Opmeer ziet voorsprong in F1 Esports Pro Series slinken

Opmeer begon met een voorsprong van 27 punten aan de derde ronde van de F1 Esports Pro Series van 2020, nadat hij drie van de eerste zes races had gewonnen. In de kwalificatie voor beide races kwam de Nederlander echter niet goed uit de verf. Op Silverstone moest hij daardoor vanaf de zestiende plek starten, op Spa verging het hem in de kwalificatie niet veel beter met de tiende startpositie. In beide races wist Opmeer zich nog wel naar punten te knokken, maar zijn reeks van zes opeenvolgende podiumplaatsen kwam wel ten einde doordat hij de races op de negende en vijfde plek afsloot. Daarmee pakte hij twaalf belangrijke punten voor het kampioenschap.

De pole-position op Silverstone, de zevende race van de F1 Esports Pro Series, was voor Rasmussen. Hij deelde de eerste startrij met Longuet en samen streed het duo de hele race om de overwinning. Die ging uiteindelijk naar Renault-coureur Longuet, nadat Rasmussen in de slotfase een foutje maakte en daarbij een tijdstraf opliep. Dani Moreno profiteerde en pakte namens McLaren zijn eerste podiumplaats van het seizoen, terwijl Opmeers teamgenoot Dani Bereznay derde werd. Achter Simon Weigang (Haas) en David Tonizza (Ferrari) viel Rasmussen terug naar de zesde positie, een plekje voor Red Bull-teamgenoot Marcel Kiefer. Enzo Bonito (Ferrari), Opmeer en Brendon Leigh (Mercedes) verdeelden de overige punten.

Ook voor de race op Spa-Francorchamps had Rasmussen zich verzekerd van pole-position, ditmaal voor Alfa Romeo-rijder Bereznay en Kiefer. Dat trio bepaalde uiteindelijk vooraan het tempo in de race, waarbij Rasmussen en Bereznay de leiding uitwisselden gedurende de eerste stint. Na de pitstops kwam ook Kiefer voor de deur van de Alfa Romeo terecht, waardoor Rasmussen de zege kon grijpen. Bereznay pakte in de laatste bocht de tweede plek nog af van Kiefer, die dus derde werd. Nummer vier Longuet kreeg een tijdstraf en viel daardoor terug naar de negende plek, waardoor Leigh opschuift naar P4 en Opmeer dus vijfde werd. Weigang werd zesde, voor Nederlander Bono Huis (Mercedes) en Tonizza. Longuet viel dus terug naar P9, terwijl Michael Romanidis op de tiende plek het laatste puntje pakte voor Williams.

De strijd om de titel is door deze resultaten een stuk spannender geworden. Opmeer komt op 135 punten en heeft nog maar een marge van 13 punten op Rasmussen. Kiefer volgt met 117, Longuet staat vierde met 87 punten en Bereznay is de nummer vijf met 70 punten. De derde ronde van de F1 Esports Pro Series 2020 wordt donderdagavond afgesloten met de negende race van het seizoen op Monza.

Bekijk hier de volledige F1 Esports Pro Series-races op Silverstone en Spa: