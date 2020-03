Twee zeges voor Verstappen in tweede evenement Team Redline

Meer dan veertig professionele coureurs namen het in iRacing tegen elkaar op tijdens de tweede ronde van Real Racers Never Quit. De eerste twee races vonden plaats op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps, waarbij met Formule 3-auto’s gereden werd, terwijl de tweede ronde met GTE-bolides op het Circuit de Barcelona-Catalunya verreden werd. Met Max Verstappen, Larry ten Voorde, Bent Viscaal, Richard Verschoor, Max van Splunteren, Job van Uitert, Niels Langeveld en Giedo van der Garde was er een forse Nederlandse inbreng, terwijl ook Lando Norris en oud-F1-coureurs als Juan Pablo Montoya, Tiago Monteiro en Stoffel Vandoorne hun opwachting maakten.

Verstappen kwalificeerde zich op pole position voor race 1 en zag Norris naast hem op de grid staan, nadat ze maandag nog een aanvaring met elkaar hadden tijdens de tweede race op Spa. Bij de rollende start sprintte de Nederlander weg, terwijl Norris Porsche Supercup-coureur Ayhancan Güven voor moest laten gaan. In bocht 10 miste Norris vervolgens zijn rempunt, waarna de Brit Güven in een spin tikte en op zijn concurrent wachtte. Beide coureurs vielen hierdoor een stuk terug. Verstappen profiteerde vooraan en pakte met 9,6 seconde voorsprong op Ten Voorde de zege in de eerste race, terwijl Daniel Juncadella het podium completeerde. Norris werd nog wel vierde.

Ook voor de tweede race pakte Verstappen pole, voor Güven en Ten Voorde. Ook nu kwam de coureur van Red Bull Racing het beste weg bij de rollende start, terwijl Ten Voorde meteen voorbij wist te gaan aan Guven voor de tweede positie. De Nederlanders wisten er echter geen gevecht van te maken, want Verstappen bleek duidelijk de snellere van de twee. Aan de finish had hij dan ook een voorsprong van 4,5 seconden op Ten Voorde, terwijl Güven met de derde plek zijn eerste podiumplaats in Real Racers Never Quit behaalde. Norris nam niet deel aan de tweede race, nadat hij de verbinding met de server verbrak na race 1.