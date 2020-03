Verstappen en Norris crashen aan de leiding van simrace

Max Verstappen en Lando Norris waren de sterren van het veld dat verder was aangevuld met echte coureurs als Giedo van der Garde, Nicky Catsburg, Job van Uitert, Bent Viscaal, maar ook Juan Pablo Montoya, Nelson Piquet en Felipe Nasr. Het virtuele slagveld was circuit Spa-Francorchamps en de organisatie had gekozen voor Formule 3-wagens als strijdwapens.

Verstappen startte de eerste heat vanaf P3, vocht zich direct naar de leiding en won die race voor de Italiaanse F4-coureur Lorenzo Colombo en DTM-coureur Daniel Juncadella.

Lees ook: Verstappen vermaakt zich met winst in simrace Spa

Het echte vuurwerk bleef echter bewaard tot de tweede heat. Verstappen startte die race vanaf pole met Norris naast hem op P2. De twee maakten er strijdend om de leiding een prima show van, maar achter het leidende duo kon de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde steeds dichterbij kruipen.

In de voorlaatste ronde was het Norris die de leiding had overgenomen van Verstappen. Die stond onder druk van de achteropkomende Van der Linde, wist een aanval af te slaan, maar spinde vervolgens zelf bij een inhaalpoging op Norris. De Nederlander reed in de zijkant van Norris’ bolide, waarop Van der Linde vrije doortocht had op weg naar de finish. Die wist hij als eerste te bereiken, voor Philipp Eng en Mikkel Jensen.

Verstappen en Norris konden nog wel verder en finishten uiteindelijk als vierde en vijfde, maar niet nadat de Nederlander nog een keer was gecrasht. Dit keer met Nicky Catsburg. Het volgende race-event van Team Redline is woensdagavond.