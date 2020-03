Verstappen ziet voorsprong slinken in kampioenschap Team Redline

Ruim veertig coureurs deden mee aan de derde ronde van Real Racers Never Quit, terwijl een aantal streamers en simracers ook hun opwachting maakten. Zij kregen de uitdaging voorgeschoteld om met bolides uit de Australische Supercars over Watkins Glen te racen. De eerste twee rondes van het kampioenschap van Team Redline werden verreden op Spa-Francorchamps (met Formule 3-auto’s) en het Circuit de Barcelona-Catalunya (met GTE-auto’s).

Van der Linde, die afgelopen jaar kampioen werd in de ADAC GT Masters, startte in de openingsrace vanaf pole position en domineerde vervolgens de race. Op de tweede positie eindigde Shane van Gisbergen, de Supercars-kampioen van 2016 die zijn debuut in de serie van Team Redline maakte. Daniel Juncadella completeerde het podium, voor McLaren-coureur Lando Norris en Max Verstappen, die drie van de eerste vier races winnend had afgesloten. In de tweede race verging het Nederlander nog iets minder. Hij had een slechte start en spinde, waarna hij terugviel tot buiten de top 10.

Uiteindelijk eindigde Verstappen de race op de tiende positie, nadat hij de helft van de race gefrustreerd vast zat achter tweevoudig DTM-kampioen René Rast, die zijn positie op robuuste wijze verdedigde. Vooraan kreeg Van der Linde in race 2 meer tegenstand, deze keer van F1 Esports-coureur Frederik Rasmussen, maar desondanks pakte hij zijn derde zege van het seizoen. Agustin Canapino, die normaal gesproken in Argentinië in onder andere de Super TC2000 racet, verraste met de derde plaats: daarvoor hield hij Norris en Van Gisbergen van het lijf.

Van der Linde schuift door zijn zeges op Watkins Glen op naar de tweede plaats in het kampioenschap. Alleen Verstappen moet hij voor zich dulden, waarbij de coureur van Red Bull Racing zijn voorsprong zag slinken van 120 naar 68 punten. Juncadella blijft de derde positie in het kampioenschap bezetten.