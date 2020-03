MotoGP kondigt simrace aan met Rossi en Marquez

De komende maanden krijgen we door de uitbraak van het coronavirus geen echte auto- en motorsport te zien. Dinsdag werd nog bekend dat de World Superbike-manche van Assen naar 22 en 23 augustus zal verhuizen. Verschillende kampioenschappen, waaronder de Formule 1, NASCAR, IndyCar en IMSA, organiseren tijdens de coronacrisis simraces om de fans en rijders te vermaken.

Ook de MotoGP kon niet achterblijven en heeft nu een virtuele race op poten gezet. Op zondag 29 maart komt er een race van zes ronden op het circuit van Mugello in het officiële spel MotoGP 19 van Milestone. Voorafgaand komt er een kwalificatie van vijf minuten om de startgrid te bepalen.

Valentino Rossi versus Marc Marquez

De namen die aan de start komen zijn niet van de minste. Valentino Rossi en wereldkampioen Marc Marquez hebben al toegezegd, evenals Maverick Viñales, Fabio Quartararo en ook Alex Rins.

Rossi liet eerder al weten dat hij wel interesse had in een virtuele race met zijn collega's. De wedstrijd is zondag vanaf 15.00u te bekijken op alle kanalen van de MotoGP, zoals Facebook, Twitter, en Youtube en de website van de MotoGP.