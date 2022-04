Codemasters kondigt F1 22 aan met nieuwe auto’s, sprintraces en F1 Life

Niet alleen de coureurs moeten dit jaar een compleet nieuwe auto onder de knie zien te krijgen, ook de spelers van de officiële Formule 1-game kunnen de borst natmaken. Op vrijdag 1 juli verschijnt F1 22 en vanaf dan kan iedereen ervaren hoe het is om met de nieuwe generatie wagens te rijden.

Ook het alternatieve weekendformat met sprintraces is in het spel opgenomen. Na hier vorig jaar drie experimenten mee te hebben gehouden, wordt er dit jaar opnieuw bij een aantal GP’s een korte wedstrijd op zaterdag afgewerkt om de startopstelling voor de race op zondag te bepalen, waaronder komend weekend in Imola. Een andere nieuwigheid is de toevoeging van F1 Life. Spelers kunnen in het nieuwe spel een verzameling van supercars, kleding en accessoires aanleggen. Deze items kunnen worden ontgrendeld door de middel van gameplay of worden verworven met de Podium Pass of worden aangekocht in de vernieuwde in-game winkel.

“We kijken ernaar uit om onze spelers te verwelkomen in het nieuwe tijdperk van de Formule 1”, zegt Lee Mather, F1 senior creative director bij Codemasters. “Naast veranderingen uit de echte F1-wereld hebben we de physics van een update voorzien om de nieuwe regels voor de aerodynamica door te voeren, en hebben we het bandenmodel aangepast om het besturen van de auto nog echter te laten aanvoelen. Daarnaast kunnen spelers nieuwe en vernieuwde circuits, Adaptive AI, F1 Life en uitgebreide gameplay-opties verwachten.”

De nieuwe Adaptive AI moet ervoor zorgen dat een minder ervaren speler gedurende een race altijd competitief mee kan doen, door de sterkte van de andere coureurs op de baan af te stemmen op de vaardigheden van de speler. Verder kunnen spelers hun set-up aanpassen met nieuwe Immersive- en Broadcast-opties, die invloed hebben op formatierondes, safety car-periodes en pitstops. Bij Immersive wordt een speler uitgedaagd om grotere risico’s te nemen, wat het verschil kan betekenen tussen een podiumplaats of een finish buiten de punten. Broadcast haalt er wat druk af en focust zich vooral op het dicht bij de actie houden van de speler.

De Champions Editie van F1 22 is nu te pre-orderen. Wie deze versie aanschaft, krijgt drie dagen eerder toegang tot de volledig game en een op Miami geïnspireerd contentpakket.

Bekijk de trailer waarin F1 22 wordt aangekondigd