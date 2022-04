Kijk terug: KNAF Digital - De 12 ronden van Spa-Francorchamps

Vandaag staat de tweede ronde van de KNAF Digital Spring Trophy op het programma. Een week geleden werd de openingsronde, voor de verandering op de virtuele kart, gewonnen door Calvin de Groot. De snelle simmer wil zijn leidende positie tijdens de 12 ronden van Spa-Francorchamps van vanavond uiteraard verdedigen. De concurrentie is niet mals, met heel wat vaste KNAF Digital-deelnemers aan het vertrek op de legendarische Belgische omloop.

Wie schrijft de race van vandaag op zijn naam? Dat is vanaf 19.30 uur te zien via de livestream bovenaan deze pagina. Meepraten over de race kan via het Twitch-account van KNAF Digital.

Wil je ook meedoen aan de competities van KNAF Digital? Lees dan dit artikel: Dit moet je weten over de esports-competities van KNAF Digital en meld je aan. Er staan dit seizoen nog drie races op het programma, dus er zijn ook drie kansen over om je te kwalificeren voor een van de finales.