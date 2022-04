MotoGP 22 Review: Milestone weet sterke game verder te verfijnen

Gameontwikkelaar Milestone brengt sinds 2013 ieder jaar de officiële MotoGP-game uit en dat betekent dat er in 2022 een jubileum gevierd wordt. MotoGP 22 is de tiende opeenvolgende titel die onder eigen naam wordt uitgegeven, al is het bedrijf al sinds 1999 in de weer met het maken van games met racemotoren – te beginnen met Superbike World Championship, dat door EA Sports werd uitgegeven.

Milestone heeft inmiddels dus genoeg ervaring en kennis opgedaan met het ontwikkelen van games met motoren. De afgelopen jaren is die kennis toegepast om de MotoGP-games flink te verbeteren. Zo werd met MotoGP 21 nog de ‘meest authentieke MotoGP-ervaring’ ooit in een videogame uitgebracht. De lat ligt dus hoog voor MotoGP 22, de officiële game van het seizoen 2022. Dat betekent dat alle teams en coureurs van het huidige MotoGP-seizoen present zijn, evenals alle deelnemers in de Moto2 en Moto3. Later in het jaar komen daar nog de MotoE en de Red Bull Rookies Cup bij. Daarnaast zijn er ruim zeventig historische motoren beschikbaar uit het 500cc-tijdperk en de jaren dat de MotoGP met 800cc en 1000cc-motoren reed.

Nieuwe gamemode ‘NINE Season 2009’

Voordat het zover is, start je de game natuurlijk op. Wie dat doet, krijgt in MotoGP 22 een overzichtelijk menu te zien van waaruit alle bekende en belangrijkste elementen van de game te bereiken zijn. Je kan er diverse spelmodi vinden voor één speler, net als de multiplayer-omgeving, instellingen, de downloadbare content, de personalisatie-opties en de tutorials. De oplettende speler ziet tussen de spelmodi meteen iets nieuws staan: NINE Season 2009. Daarmee brengt Milestone voor het eerst een uitgebreide verhaalmodus naar de MotoGP-reeks.

Met nieuwe spelmodus NINE Season 2009 wordt de klok even teruggezet naar 2009 Foto: Koch Media

Uniek is dat niet: FIFA deed dat enkele jaren geleden al met The Journey, terwijl F1 2021 vorig jaar ook een verhaalmodus bevatte met Braking Point. In deze spellen werden daarvoor fictieve personages toegevoegd, maar dat heeft NINE Season 2009 niet nodig. Deze spelmodus is gebaseerd op het MotoGP-seizoen 2009 en daarvoor zijn alle teams, rijders en motoren van dat seizoen aan MotoGP 22 toegevoegd. Het bestaat uit 17 hoofdstukken, die synchroon lopen met de 17 races die de sport in 2009 afwerkte, terwijl ieder hoofdstuk uit drie uitdagingen bestaat. Hierbij kruip je in de huid van titelkandidaten Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner en Dani Pedrosa om waargebeurde scenario’s uit de betreffende race na te bootsen. Zo krijg je in Qatar de opdracht om als Casey Stoner te winnen, om daarna met Jorge Lorenzo een inhaalrace te rijden.

NINE Season 2009 is een gelikte productie, waarvan de regie in handen was van Mark Neale. Hij maakte in het verleden diverse films over de MotoGP, waarvan Fastest (2011) en Hitting The Apex (2015) de meeste recente zijn. Wie deze films al eens heeft gezien, kan de hand van Neale in deze spelmodus goed terugzien in de manier waarop het geheel aan elkaar wordt gepraat. De teksten worden vergezeld door echte beelden van de diverse races uit het MotoGP-seizoen 2009, waarna je als speler dus in een echte racesituatie met een tweetal doelstellingen beland. Het maakt NINE Season 2009 een leuke toevoeging voor spelers die naast de carrièremodus en het online racen meer diepgang zoeken in MotoGP 2022.

Nieuwe tutorials en cross-play mogelijk

Buiten de toevoeging van NINE Season 2009 is voor MotoGP 22 vastgehouden aan de spelmodi die ook in MotoGP 21 beschikbaar waren. Opnieuw is er de mogelijkheid om losse races en losse kampioenschappen te rijden met je favoriete rijder, evenals time trials en de zeer uitgebreide carrièremodus. Die is ten opzichte van vorig jaar in opzet weinig veranderd, want je kan naast racen ook in de huid van de teambaas kruipen. Ook is het opnieuw mogelijk om je eigen team op te zetten, waarbij je gebruik kan maken van de uitgebreide personalisatie-opties. Voor het maken van je eigen startnummer, helm en de livery van de motor zijn er eindeloze mogelijkheden.

Nieuwkomers die rustig kennis willen maken met de brute MotoGP-motoren, kunnen dat doen in het tutorial-gedeelte van MotoGP 22. Milestone heeft de kennismakingsfase opgedeeld in twee delen. Allereerst is er de reguliere Tutorial, bestaande uit vijf basisopdrachten en vijf opdrachten voor gevorderden. In de basisfase dien je het rijden onder de knie te krijgen en bijvoorbeeld zonder het overschrijden van de track limits een ronde te rijden, evenals het inlossen van een long lap penalty. De fase daarna gaat dieper in op de diverse hulpmiddelen die de motoren hebben, zoals de engine mapping, engine brake, het anti-wheelie systeem en traction control. Tenslotte leer je daar ook omgaan met het managen van de banden.

Met de tutorials en MotoGP Academy kan je relatief eenvoudig een goed gevoel opbouwen op de MotoGP-motoren Foto: Koch Media

Als je de tutorial onder de knie hebt, kan je meteen door naar de MotoGP Academy. Hierbij draait het om het leren kennen van de diverse MotoGP-circuits, waar je dus meteen de kennis vanuit de tutorials kan toepassen. Iedere omloop is hiervoor opgedeeld in de vier bekende sectoren die de MotoGP in het echte leven ook gebruikt. Je moet aan een minimale tijd voldoen om een gouden, zilveren of bronzen medaille te verdienen en zodra je bij alle sectoren van het circuit een medaille hebt behaald, mag je hetzelfde proberen over een hele ronde. Deze functie is vooral nuttig voor nieuwe spelers, al kunnen ervaren gamers profijt hebben van deze modus om een nieuw circuit als Mandalika te leren kennen.

De kennis die je in de tutorials en de MotoGP Academy hebt opgedaan, kan je vervolgens ook inzetten in de multiplayer. Nieuw ten opzichte van vorig jaar is de mogelijkheid om split-screen te kunnen spelen op één pc of console. Hierdoor kan je een rechtstreeks duel aangaan met een vriend, een broertje of zusje of een van je ouders of kinderen. Wil je tegen mensen spelen die je niet kent? Dan is er natuurlijk nog de mogelijkheid om normale online races te spelen tegen gamers van over de hele wereld. Daarbij is cross-play voor het eerst mogelijk: spelers op de PlayStation 4 kunnen ook racen tegen spelers op de PlayStation 5, hetzelfde geldt voor spelers met de Xbox One en Xbox Series X/S.

Aangepaste wielophanging en vervormende banden

Met MotoGP 20 en MotoGP 21 heeft Milestone de afgelopen jaren al grote stappen vooruit gezet qua graphics en gameplay. Als we met MotoGP 22 op het eerste aspect inzoomen, is er in de basis niet bijzonder veel veranderd. Dat is overigens ook geen probleem, want vorig jaar zag de game er al uitstekend uit. Toch hebben de ontwikkelaars van de game nog een aantal verbeterpunten gevonden. De 3D-modellen van de personages in het spel zijn van een upgrade voorzien en tevens zijn de gezichten van de coureurs en monteurs voorzien van betere gezichtsanimaties. Ook de pitboxen zijn aangepast ten opzichte van vorig jaar, waardoor er qua graphics opnieuw een klein stapje is gezet.

De toevoeging van het Ride Height Device maakt MotoGP 22 opnieuw een stukje realistischer Foto: Koch Media

Ook voor de gameplay geldt dat Milestone de afgelopen jaren flinke verbeteringen heeft doorgevoerd. Elementen als bandenmanagement, het managen van de temperaturen van de remmen en brandstofmanagement deden in MotoGP 20 en MotoGP 21 hun intrede en natuurlijk zijn die ook in MotoGP 22 weer van de partij. Tegelijkertijd zijn er toch weer enkele dingen toegevoegd om de game completer te maken. De opvallendste verandering is de komst van het Ride Height Device, die alleen bij de huidige MotoGP-motoren gebruikt kan worden. Met een druk op de knop kan je hiermee je topsnelheid op rechte stukken verhogen door de achterkant van je motor te laten inzakken, terwijl het systeem automatisch uitschakelt als je in de remmen knijpt.

Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd aan het baanoppervlak, die wat gladder zijn geworden en wat de rijdbaarheid ten goede moet komen. Nadat er qua wielophanging vorig jaar al een grote stap werd gezet, is het systeem voor MotoGP 22 doorontwikkeld. Dat wordt gecombineerd met het vervormen van de band, waardoor het gevoel tijdens het gamen meer in de buurt moet komen van het echte gevoel op een MotoGP-fiets.

Conclusie MotoGP 22 review

Of dat ook daadwerkelijk het geval is, valt alleen te beoordelen als je ooit op een MotoGP-machine hebt kunnen rijden. Wel valt na enkele uren spelen te concluderen dat de veranderingen in de gameplay ervoor zorgen dat je als speler meer het gevoel hebt dat je controle hebt over wat er met de motorfiets gebeurt. Natuurlijk ga je nog steeds wel eens onderuit en regelmatig gebeurt dat doordat je zelf te hard in de remmen knijpt of bij het uitkomen van een bocht te hard op het gas gaat, maar via je controller krijg je door de aanpassingen veel meer feedback over wat je doet en zou moeten doen.

MotoGP 22 weet dat te combineren met de sterke punten uit MotoGP 21, zoals de zeer uitgebreide carrièremodus en de kwalitatief sterke graphics. Met de nieuwe tutorials is ook een stap in de goede richting gezet, terwijl de nieuwe verhaalmodus NINE Season 2009 goed in elkaar zit en weet te boeien, mede door het gebruik van echte beelden uit het seizoen 2009. Qua AI geldt nog altijd dat zij soms vreemde keuzes maken met betrekking tot rempunten of het plaatsen van inhaalacties. Gezien het doorlerende karakter van Neural AI moet dat in de loop van de tijd beter worden, maar nu gebeurt het nog iets te vaak dat je onderuit wordt geschoffeld door een van je offline tegenstanders. Onder de streep blijft met MotoGP 22 echter een sterke game over, waarmee Milestone een nieuwe stap heeft gezet ten opzichte van vorig jaar.

MotoGP 22 is vanaf vandaag (21 april) verkrijgbaar voor PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.