Frijns wint met Audi Team Phoenix de 24 uur van de Nürburgring

Het tweede deel van de race werd gekleurd door de #15 Team Phoenix Audi met Frijns en de beide GetSpeed Mercedessen (#3 en #4). Op zondagochtend bleken dat de drie belangrijkste kandidaten voor de overwinning, maar de #3 GetSpeed Mercedes had een strategisch nadeel omdat die wagen steeds een ronde eerder binnen moest komen dan de Audi van Phoenix. Zo had Audi meer speling toen de regen halverwege de ochtend naar beneden kwam. Op dat moment reed de Mercedes nog op slicks terwijl Phoenix rap reageerde en overstapte op intermediates. Van der Linde bouwde zodoende een voorsprong op van meer dan een minuut.

Aan de finish had Van der Linde een voorsprong van 55 seconden, maar kort voor het vallen van de finishvlag werd de snelste Audi-formatie nog onaangenaam verrast met een onderzoek van de wedstrijdleiding. Dat kwam omdat de wagen gestart zou zijn terwijl er nog getankt werd tijdens de laatste pitstop. Dat is in de 24 uur van de Nürburgring ten strengste verboden, maar de wedstrijdleiding besloot geen straf uit te delen. Voor Robin Frijns is het zijn eerste overwinning in de Duitse uithoudingsproef, Van der Linde, Vervisch en Vanthoor hadden de race eerder al wel eens gewonnen. De winnende Audi reed maar liefst 159 ronden tijdens de 24 uurs-wedstrijd, een evenaring van het afstandsrecord in de 24 uur van de Nürburgring.

GetSpeed Mercedes eindigde met beide wagens op het podium. Adam Christodoulou bracht de #3 aan de finish in de wagen die hij deelde met Maxi Götz en Fabian Schiller. Maro Engel finishte in de #4 op de derde plek met teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella. Audi bezette met de #22 Car Collection wagen ook de vierde plaats terwijl de #16 Scherer Sport Audi vijfde werd.

Een rampzalige race voor BMW

De nieuwe BMW M4 GT3 kende een indrukwekkend debuut in de 24 uur van de Nürburgring, maar bij het vallen van de avond vielen ze met bosjes uit. De #98 Rowe Racing BMW van Nick Catsburg viel uit toen Sheldon van der Linde crashte in Bergwerk, daarvoor was de zusterwagen van Rowe Racing ook al uitgevallen door technische problemen. Gedurende de nacht vielen ook de beide Walkenhorst BMW’s uit. Met name de #101 werd gezien als kanshebber voor de overwinning. Van de BMW’s was de #20 Schubert Motorsport de laatste kanshebber, maar die wagen viel in het laatste uur van de wedstrijd uit door technische problemen. Het noodlot trof de formatie terwijl ze op de zesde plaats lagen.

Ook Porsche kwam er niet aan te pas in de 24 uur van de Nürburgring. Patrick Pilet in de #33 Falken Porsche was op de negende plaats de beste vertegenwoordiger van het merk uit Stuttgart. De Lamborghini van Konrad Motorsport eindigde op de tiende plaats. Jeroen Bleekemolen was met zijn teamgenoten van de Ferrari op weg naar een mooie top-tien klassering tot het noodlot in de vroege ochtend toesloeg. Een crash zorgde ervoor dat Bleekemolen vroegtijdig klaar was.

Laurens Vanthoor kapot van aanrijding met broer Dries

De eerste uren van de race waren behoorlijk intens. Over en weer waren gevechten tussen de verschillende teams in de snelste GT3-klasse. Het leverde onder meer een rechtstreeks gevecht op tussen broers Dries Vanthoor (#15 Audi Team Phoenix) en Laurens Vanthoor (#1 Manthey Porsche). Dat ging lange tijd goed, maar na ruim drie uur raakten de twee elkaar aan het eind van de Dottinger Höhe. Daarbij ging Porsche-coureur Laurens hard van de baan. Zijn race kwam stante pede ten einde terwijl de jongste Vanthoor zijn weg kon vervolgen en uiteindelijk zou winnen.

Op social media schreef Laurens Vanthoor in een emotioneel bericht over het incident: “Ik zal er nooit klaar voor zijn om dit onder woorden te brengen. Wat er gebeurde is een nachtmerrie. Ik ben slimmer dan dit, ik weet dat je dit soort risico’s niet neemt in een race over 24 uur. Het is pijnlijk om dit open toe te geven, maar de reden was het gevecht met mijn broer”, schrijft Vanthoor. “Mijn emoties namen de overhand en mijn bovenkamer werkte niet meer. We hebben van kleins af aan met elkaar gevochten, we braken liever een been dan dat we van elkaar zouden verliezen. Die competitieve instelling nam de overhand in het incident. Het spijt me, het is onprofessioneel. Ik voel geen wrok jegens Dries, integendeel. Ik ben een trotse broer en in de toekomst zullen we elkaar steunen. Vandaag was een zwarte dag in mijn carrière.”

Bekijk hier het incident: