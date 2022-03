Rossi kent teamgenoten voor eerste seizoen in de autosport

De Italiaanse oud-wereldkampioen nam eind vorig jaar afscheid van de MotoGP om zich te richten op de autosport. Hij kwam tot een akkoord met WRT Audi over een dubbel programma in de GT World Challenge Europe, waar hij zowel de sprint- als enduranceraces voor zijn rekening gaat nemen. Audi-fabriekscoureur Frederic Vervisch, in 2019 nog winnaar van de 24 uur van de Nürburgring, wordt Rossi’s partner in alle races dit seizoen.

Voor de vijf langeafstandsraces voegt meervoudig DTM-racewinnaar Nico Müller zich bij Rossi en Vervisch. Daarmee is ook duidelijk dat Rossi dit seizoen in de Pro-klasse uitkomt in de langere races, waaronder de 24 uur van Spa. Aanstaande maandag wordt de Audi R8 LMS GT3 EVO II van het drietal officieel onthuld in Paul Ricard, waar de collectieve test op het programma staat.

Rossi, die vrijdag vader is geworden van dochter Giulietta, komt op de tweede dag van de test in actie met de #46 Audi. Het is voor de 43-jarige MotoGP-legende, die door teambaas Vincent Vosse omschreven werd als een natuurtalent, zijn laatste test voordat het seizoen in het weekend van 1, 2 en 3 april begint op het circuit van Imola.

WRT Audi heeft dit seizoen met vijf wagens een flinke inzet in de GT World Challenge Europe. Naast de Pro-inschrijving van Rossi staat Dries Vanthoor samen met Kelvin van der linda en Charles Weerts ingeschreven voor de Pro-klasse. Daarnaast heeft WRT nog twee inschrijvingen in de Silver Cup en eentje in de Gold Cup.