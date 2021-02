Comtoyou met vier nieuwe Audi’s in WTCR

"Ik ben zeer vereerd en dankbaar om Audi en Comtoyou Racing in de FIA WTCR te vertegenwoordigen met de nieuwe RS 3 LMS”, vertelt Vervisch. “Kampioen worden is het enige doel dat ik voor 2021 zal hebben.” Kersvers Audi Sport-rijder Berthon vult aan: "Het is een geweldige motivatie om terug te keren op de FIA WTCR grid met Comtoyou Racing en Audi Sport. We hebben nog veel werk voor de boeg, vooral ontwikkelingswerk. De samenwerking binnen het hele team is geweldig en het is zeker een kracht die een belangrijke invloed zal hebben op het verwezenlijken van onze gemeenschappelijke ambities.”

Lees ook: WTCR wijzigt programma met latere start op Nürburgring

Comtoyou maakt binnenkort bekend welke coureurs de twee overgebleven Audi’s gaan besturen komend WTCR-seizoen. Afgelopen jaar was Tom Coronel nog een van de rijders van de Belgische renstal.