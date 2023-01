Catsburg kwam er niet uit met BMW: "Voel me thuis bij Corvette"

In de Europese endurance-races was de 34-jarige Nicky Catsburg jarenlang een vaste waarde voor BMW. Hij won onder meer de 24 uur van Spa en schreef in 2021 de felbegeerde 24 uur van de Nürburgring-Nordschleife op zijn naam. Hij combineerde zijn activiteiten voor het Beierse merk met de IMSA-races voor Corvette, waar Catsburg als derde rijder op papier stond en in actie kwam tijdens de enduro’s. “Dat heb ik drie jaar gedaan en nu ga ik daar fulltime aan de slag”, zegt Catsburg in gesprek met Motorsport.com. “Het houdt voor dit seizoen in dat ik het wereldkampioenschap ga rijden met Corvette. Dat is een grote stap en het hield in dat de betrokkenheid bij BMW wat moeilijker werd. Ik reed veel races voor BMW, maar het is nooit echt makkelijk om het werk voor verschillende fabrikanten te combineren. Als het elkaar echt niet bijt, als je niet tegen elkaar racet of andere continenten actief bent, dan is het negen van de tien keer wel te doen. Maar er waren ook wel races dat ik met Corvette tegen BMW aan het racen was, dat was niet altijd even makkelijk. Ik heb met BMW een ontzettend goede verstandhouding, het was niet echt haalbaar meer om het te combineren.”

Catsburg hoopte zijn werk voor Corvette en BMW te combineren, maar zover kwam het niet. “Om eerlijk te zijn was het voor mij heel handig geweest om gewoon een programma te doen voor BMW in Europa, bijvoorbeeld traditioneel op de Nordschleife. Daar is totaal geen clash of interest met Corvette, daar doen geen auto’s van General Motors (het moederbedrijf van Corvette) mee. Ik had daar prima een programma met BMW kunnen draaien, het was een constante geweest met auto, team en teamgenoten. Zo hadden we de relatie door kunnen zetten. Dat was mijn bedoeling en ik denk dat BMW ook echt wel de juiste bedoelingen had, maar we zijn er gewoon niet uitgekomen. Ik heb er ook wel begrip voor dat ze ergens een streep moeten trekken. Als ze een rijder de kans geven om allerlei dingen te doen, dan willen ze dat allemaal. Ik kan me wel voorstellen dat ze het gedaan hebben. Maar ik ben er zeker van overtuigd dat we dat prima hadden kunnen doen.”

Nicky Catsburg won in 2021 de 24 uur van de Nürburgring met John Edwards, Nick Yelloly en Philipp Eng. Foto: Motorsport Images

Catsburg benadrukt dat toekomstige optredens met een GT3-machine van BMW niet uitgesloten zijn. “In februari ga ik de Asian Le Mans Series doen met Walkenhorst Motorsport, een klantenteam van BMW. Dat blijf ik doen in een M4, dus het is niet zo dat ik helemaal geen BMW meer ga rijden. Ik ben alleen geen officieel fabriekscoureur meer.”

Le Mans winnen met Corvette

Aan de andere kant won Catsburg het vertrouwen bij Corvette Racing, waar hij in de afgelopen drie seizoenen uitgroeide tot een gewaardeerde kracht. Zo won hij de 24 uur van Daytona in 2021 en een jaar later de Sebring 1000. Het Amerikaanse merk start dit seizoen met één wagen voltijds in het IMSA-kampioenschap, Catsburg is de kopman van Corvette in het WEC. Ook daar komt de door Pratt & Miller gerunde equipe met één wagen in actie. “Het is daar heel goed gegaan de eerste jaren, het is een plek waar ik het ontzettend naar mijn zin heb”, aldus Catsburg. “Het is een fijn team om mee samen te werken, de races die we doen zijn heel leuk. Het wereldkampioenschap is prachtig, in de toekomst zou IMSA daar weer bij kunnen komen. Dat is gaaf. De auto is heel erg goed, we hebben Daytona en Sebring gewonnen. Het doel is nu om Le Mans te winnen. Dat ging heel erg goed, het beviel van weerskanten heel goed. Het is heel fijn om daar nu fulltime te zijn.”

Nicky Catsburg deelt in 2023 de Corvette C8.R met Ben Keating en Nicolas Varrone. Foto: Motosport Images

Catsburg vond na zijn komst bij Corvette snel zijn draai. “Wat ik het leuke vind aan Corvette is dat zij een grote groep mensen laten voelen als een kleine groep mensen. Het is een familie-achtig team. Het wordt gerund door Pratt & Miller. Dat is een hele fijne sfeer. Ik wil niet zeggen dat het bij de Europese fabrikanten niet zo is, maar daar is de instelling toch wat zakelijker.” Hij rijdt komend seizoen in het WEC samen met Ben Keating, geen onbekende naam voor de Nederlandse autosportliefhebber. De Amerikaan reed jarenlang naast Jeroen Bleekemolen en heeft na een periode bij Aston Martin nu de stap gezet richting Corvette. “Hij is een hele goede bronzen rijder, dat bewijst hij keer op keer. Met de toevoeging van Nicolas Varrone hebben we in het wereldkampioenschap een heel goede line-up. Daar kijk ik echt naar uit, ik hoop echt dat we kunnen meedoen voor het kampioenschap en de overwinning in Le Mans zou fantastisch zijn.”

Motorproblemen en een kangoeroe: Drie keer is scheepsrecht op Bathurst

De focus ligt in 2023 op Corvette, maar tussendoor krijgt Catsburg ook kans om elders voor succes te gaan. Zo verscheen hij woensdag op de deelnemerslijst van de 12 uur van Bathurst. De geboren Amersfoorter keert voor een derde poging terug op Mount Panorama. “Mijn focus ligt op mijn zitje bij Corvette, maar als ik de kans krijg in dit soort races doe ik dat enorm graag. Ik heb in 2021 voor Mercedes de 24 uur van Spa gedaan, daarna heb ik erg goed contact met ze onderhouden. Zodoende kwam dit zitje tot stand, het is megagaaf om met dit team en dan met Dani en Lucas… Dat is gewoon een goede line-up, heel gaaf. En de 12 uur van Bathurst, welke rijder wil daar nou niet rijden. Ik ben er twee keer geweest en twee keer niet gefinisht. Een keer door een aanrijding met kangoeroe en de andere keer door een motorprobleem. Drie keer is scheepsrecht. Ik heb op Spa met Mercedes gereden, dat was een dramaweekend voor ons. Alles ging fout. Ik heb in de race eigenlijk niet gereden. Het is mijn eerste echte keer dat ik met de Mercedes kan rijden.”

Hij vormt met Mercedes-fabrieksrijders Daniel Juncadella en Lucas Auer een zeer potente line-up voor de Australische ronde van de Intercontinental GT Challenge. Het drietal hoort zeker tot de kanshebbers op de overwinning. “Dat denk ik ook”, lacht Catsburg. “Als ik aan de verwachtingen kan voldoen en snel kan omschakelen naar de auto, dan weet ik zeker dat we met deze twee rijders kunnen meedoen om de overwinning. Er zijn nog een aantal hele sterke line-ups, maar het neemt niet weg dat we een kans hebben en dat is altijd een mooi vooruitzicht in zo’n evenement.”