Zoals Motorsport.com in mei reeds meldde, zal Audi haar betrokkenheid in de GT3-klasses beperken tot technische ondersteuning en het voorzien van reserveonderdelen. Dit kan een grote impact hebben op de DTM-teams die met de Audi-bolide meerijden, aangezien ze geen financiële steun meer ontvangen van de Duitse automerk en ook op eigen houtje op zoek moeten gaan naar nieuwe coureurs, die voorheen toegewezen werden vanuit de fabriekscoureurs-pool.

Abt gaat in gesprek met Audi

Abt Sportsline heeft een 24 jaar oude geschiedenis met Audi. Het blijft vooralsnog onduidelijk of ze blijven rijden in GT3-homologeerde Audi R8, of dat ze overstappen naar Lamborghini. Het raceteam zette onlangs haar handtekening onder een verbintenis met het Italiaanse merk, die eveneens onder de Volkswagen Group valt, om deel te nemen in de NLS-series, waar ook de 24 uur van Nürburgring onder valt. “Het is positief nieuws dat Audi Sport Customer Racing doorgaat en de voorziening van reserveonderdelen en technische ondersteuning in de toekomst gegarandeerd wordt”, zegt Abt Sportsline-directeur Martin Tomczyk. “Dit geeft ons de optie om door te gaan met Audi in de DTM.” Tomczyk voegt daaraan toe dat Abt de komende weken ‘intensief in gesprek gaat met Audi en haar partners’, maar dat ze ondanks recent succes ook andere scenario’s onderzoeken.

Ricardo Feller, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 Foto: ADAC Motorsport

Attempto blijft loyaal, DTM-deelname nog niet zeker

Attempto heeft daarentegen laten weten dat men in 2024 graag doorgaat met Audi. Het team neemt deel in zowel de DTM als SRO’s GT World Challenge Europe met de R8 LMS GT3, waarvan de productie na het eerste kwartaal 2024 gestopt zal worden. “We blijven loyaal aan het merk”, vertelt teambaas Arkin Aka aan zusteruitgave Motorsport-Total.com. “Je kan het vergelijken met de bakker. Als ik de lekkernijen krijg die ik wil, dan ga ik niet naar een andere bakker. Ik weet [bij Audi] wat mijn operationele kosten zijn, die kan ik berekenen. Het is een goed product. We spreken dezelfde taal, dus we praten met elkaar als gelijken. De Audi is een steengoede auto, en daarom blijven we ermee doorgaan.”

Het is nog niet in kannen en kruiken dat het Duitse team ook daadwerkelijk in de DTM zal blijven. Nu de fabriekssteun van Audi wordt teruggetrokken, worden de kosten van het project des te hoger. DTM is immers al een duurdere klasse om in deel te nemen dan vergelijkbare GT3-klassen, met ongeveer een miljoen euro budget vereist om met een enkele auto toe te treden. “Het is niet over en uit, maar het compliceert de zaken in zijn geheel”, zegt Aka.

Momenteel rijden Audi’s fabriekscoureurs drivers Patric Niederhauser en Mattia Drudi bij het DTM-team. “Ik vind het jammer voor de coureurs die, uitzonderingen daargelaten, volgend jaar geen contract hebben als het zo blijft. Wij moeten onszelf heroriënteren, nieuwe talenten promoveren en een zilveren of, indien nodig, een pro line-up gebruiken." Aka heeft overigens de hoop nog niet opgeheven dat de nieuwe Audi-baas Gernot Dollner, die Markues Duesmann in september 2023 vervangt, de nieuwe ontwikkeling zal heroverwegen en wellicht de fabrieksondersteuning nieuw leven inblaast.

Patric Niederhauser, Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 Foto: Alexander Trienitz

Engstler minst afhankelijk van Audi

Het derde Audi-team Engstler ondervindt minder ongemakken door de beslissing van Audi, aangezien hun enige auto gereden wordt door Franz Engstler’s zoon Luca en gefinancierd wordt door hun hoofdsponsor Liqui Moly. Gevraagd door Motorsport-Total.com over het terugtrekken van Audi, vertelt Engstler: “Het is jammer dat ze weggaan, maar dat is een managementbeslissing geweest en je moet dat accepteren. We vatten het niet persoonlijk op.”

Het team moet nog een beslissing maken over of het doorgaat met de Duitse machinerie, of dat ze overstappen naar een concurrerend merk. “Eerst moeten we kijken hoe onze partner Liqui Moly erin staat. Als je iets aanpast aan de raceklasse of de autoproducent, dan is dat voor hen ook een groot marketingdilemma. Ik doe niet iets stoms uit paniek, dit is een beslissing die we samen maken. Dat hebben we nooit gedaan en daarom hebben we al zoveel jaar zo’n goede werkrelatie met elkaar gehad”, aldus Engstler.

Luca Engstler, Engstler Motorsport Audi R8 LMS GT3 Foto: ADAC Motorsport