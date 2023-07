Audi stopt per 2024 met fabrieksprogramma in GT3-klassen

In mei wisten de Duitse collega's van Motorsport.com al te melden dat Audi vanaf 2024 geen fabrieksondersteuning meer zal bieden aan klantenteams die met de Audi R8 LMS GT3 rijden. De beslissing van Duitse autofabrikant heeft daardoor vooral gevolgen voor teams die met deze auto rijden in de DTM en races als de 24 uur van Spa en de 24 uur van de Nürburgring. Dat betekent bovendien slecht nieuws voor de veertien fabriekscoureurs van Audi, waaronder Mattia Drudi, Luca Engstler, Ricardo Feller, Christopher Haase, Christopher Mies, Patric Niederhauser, Frank Stippler, Frédéric Vervisch en Markus Winkelhock: zij kunnen voor 2024 op zoek naar een andere werkgever, aangezien Audi afscheid van hen neemt.

De Duitse fabrikant stopt na het eerste kwartaal van 2024 ook met de productie van al zijn raceauto's voor klanten, waaronder de GT3- en GT4-varianten van de Audi R8 LMS en de RS3 LMS TCR-auto. Alle orders die tot dat moment worden geplaatst, worden door Audi uitgevoerd. Zoals eerder werd gespeculeerd, heeft Audi echter besloten om de racedivisie voor klanten niet volledig te sluiten. In plaats daarvan blijven de R8 LMS GT3 en andere klantenauto's gehomologeerd en biedt de fabrikant uit Ingolstadt een basislevering van reserveonderdelen tot 2032.

Het oorspronkelijke plan was om volledig een streep te zetten door Audi Sport Customer Racing, waarbij het bestuur eind vorig jaar instructies gaf om de afdeling na 2023 te sluiten. Volgens bronnen is er na inspanningen van zowel Audi Sport-baas Rolf Michl als hoofd Customer Racing Chris Reinke rond de 24 uur van de Nürburgring besloten om de betrokkenheid bij klantenteams in beperkte mate voort te zetten. Dit werd maandag goedgekeurd door de raad van bestuur.

Het idee daarachter is om ervoor te zorgen dat de auto's die al gekocht zijn door klantenteams, voor de nabije toekomst operationeel te houden. Momenteel rijden er meer dan duizend auto's van Audi rond in de GT3-, GT4- en TCR-categorieën. Na de beslissing zal Audi niet alleen reserveonderdelen garanderen, maar ook technische ondersteuning bieden via technici en eventuele noodzakelijke ontwikkelingen die aan de auto's moeten worden gedaan. "We zijn verdrietig dat we onze strategische verbintenis niet kunnen voortzetten", zegt Michl tegen Motorsport-Total.com. "Maar het is belangrijker dat we niet volledig sluiten. Het is het begin van een nieuw tijdperk, waarin we met dezelfde betrouwbaarheid en passie zullen blijven werken."

De reden voor het afbreken van het fabrieksprogramma in de GT3's mag geen geheim heten: het Formule 1-project. Audi werkt vanaf 2026 samen met Sauber als fabrieksteam in de Formule 1 en zal daarvoor eigen krachtbronnen produceren. Op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan de opbouw van het team. Onlangs maakte Audi bekend dat het Neel Jani heeft aangetrokken als ontwikkelingsrijder. Totdat het Formule 1-project van Audi officieel begint, zal het alleen in de Dakar-rally actief blijven als fabrieksteam. Dat project is tot en met 2024 goedgekeurd.

De #11 Audi Sport Team Comtoyou Audi R8 LMS GT3 EVO II tijdens de 24uur van Spa-Francorchamps. Foto: Eric Le Galliot