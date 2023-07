Vorige week werd bekend dat Audi het fabrieksprogramma in de GT3-klassen na dit seizoen stopzet. Dat heeft gevolgen voor teams in onder meer de DTM en de veertien fabriekscoureurs, waaronder Mattia Drudi, Luca Engstler, Ricardo Feller, Christopher Haase, Christopher Mies en Frank Stippler. Het besluit werd vorige week maandag, na een vergadering op directieniveau, meegedeeld aan de driehonderd klanten van het Duitse merk. Een aantal teams kon dat nieuws niet helemaal waarderen. Audi, en met name CEO Markus Duesmann, is onder vuur te komen liggen vanwege dit besluit, aangezien alles op alles wordt gezet voor het Formule 1-project, maar de GT3-klasse nu dus grotendeels in de steek gelaten wordt.

"Dat was het vlaggenschip van Audi Sport en [hun slogan] Vorsprong durch Technik", zegt voormalig Phoenix Racing-baas Ernst Moser, die door de jaren heen genoeg successen heeft gekend in de DTM en op de Nordschleife, tegen de Duitse collega's van Motorsport.com, Motorsport-Total.com. "Voor mij is dit ook een persoonlijke kwestie van bepaalde mensen in de hogere besluitvormingskringen: voordat hij vertrekt, wil iemand er alles aan doen om de toewijding aan de Formule 1 door te voeren. De mensen die het aangaat verdienen het niet dat zo'n structuur eraan gaat. Dit is zijn persoonlijke mening en hij weet niet waarom ze nu Formule 1 willen doen en niets anders. Je had het door kunnen laten gaan met kleine budgetten, omdat de klanten en hun partners bijna alles zelf betalen. Maar als deze kleine plant blijft groeien, zou het mogelijk het Formule 1-project in gevaar brengen. Daarom krijgt het geen water meer en wordt het uitgedroogd. Dat is de indruk die ik heb: alles wat het Formule 1-project zou kunnen voorkomen, wordt nu vernietigd."

Ook het Belgische WRT is niet onder de indruk van het besluit van Audi. WRT reed jarenlang met de Audi GT3 en won daarmee meerdere titels, maar stapte vorig jaar over naar BMW. Teambaas Vincent Vosse begrijpt niet waarom Audi heeft besloten om haar betrokkenheid bij klantenteams in te perken. "Wat er nu gebeurt, is precies wat zij willen", stelt Vosse. "Daar twijfel ik niet aan. Het is niet iets wat nu zomaar gebeurt. Dit is al jaren geleden besloten, anderhalf of misschien twee jaar geleden. Het is alleen de impact van het besluit dat twee jaar geleden genomen is. Toen Markus Duesmann begon, besloot hij uit de Class 1 van DTM te stappen. Dat was de eerste stap. Maar hij besloot al snel om over het algemeen met autosport te stoppen en alles op de Formule 1 in te zetten. Als zij in de Formule 1 winnen, zal iedereen snel vergeten wat er is gebeurd. Maar ik heb daar zo mijn twijfels over."

Volgens Vosse was het daarnaast makkelijk haalbaar om het Formule 1-team en het GT3-programma naast elkaar te runnen. Mercedes heeft dat immers de afgelopen jaren ook gedaan. "Nu concentreren ze zich op de Formule 1, maar dat is niet omdat zij [F1] gaan doen. Ik bedoel, Mercedes heeft acht kampioenschappen gewonnen terwijl ze klantenteams steunden. Het is een grap. Ik bedoel, het is gewoon een grap. De Formule 1 heeft niks te maken met klantenteams. Er zijn geen hoge kosten aan verbonden en ze waren erg blij om dat de afgelopen twaalf of veertien jaar te doen."

Volledig afscheid afgewend

Attempto-teambaas Arkin Aka, die in de DTM en GT World Challenge Europe met Audi rijdt, begrijpt ook niet waarom de Duitse autofabrikant alle focus naar de Formule 1 verlegt. "Autosport moet een brede basis hebben. Porsche heeft een voorbeeld gezet en Mercedes doet niet alleen aan Formule 1, maar ook GT-races. Ze komen allemaal met nieuwe modellen, dus ik vraag mezelf dan af: waarom doet Audi dat niet? Als je bedenkt dat Audi een van de succesvolste merken was, valt dit maar moeilijk te begrijpen.

Het oorspronkelijke plan was om volledig een streep te zetten door Audi Sport Customer Racing, waarbij het bestuur eind vorig jaar instructies gaf om de afdeling na 2023 te sluiten. Volgens bronnen is er na inspanningen van zowel Audi Sport-baas Rolf Michl als hoofd Customer Racing Chris Reinke rond de 24 uur van de Nürburgring besloten om de betrokkenheid bij klantenteams in beperkte mate voort te zetten. Het idee daarachter is om ervoor te zorgen dat de auto's die al gekocht zijn door klantenteams, voor de nabije toekomst operationeel te houden. Momenteel rijden er meer dan duizend auto's van Audi rond in de GT3-, GT4- en TCR-categorieën.

Gevraagd of dat nog iets van hoop biedt, antwoordt Vosse: "Dat hoop ik, dat hoop ik voor hen [de werknemers]. Maar nu ze niet volledig sluiten moeten ze de klanten op zijn minst respecteren, ze moeten nog steeds onderdelen verkopen." Moser van Phoenix Racing voegt toe: "Je moet je aan het contract houden. Als je auto's verkoopt, moet je enkele jaren service en reserveonderdelen blijven aanbieden."

Op 1 september treedt Duesmann af als CEO van Audi. Hij wordt dan vervangen door Gernot Dollner. Dat biedt misschien weer perspectief op het terugdraaien van deze beslissing, denkt Moser. "Ik ben zeker blij dat er verandering komt. Ik zou het graag zien gebeuren [het terugdraaien van de beslissing], maar ik heb geen idee welke kant het op zal gaan."

Reputatieschade voor Audi

Totdat het besluit eventueel teruggedraaid wordt, staat voor Aka vast dat deze koerswijziging van Audi een slechte zaak is voor het merk. "Duesmann heeft Audi weinig goed gedaan. Zijn visies [voor wat betreft elektrische mobiliteit] waren enkel visies, die kunnen niet worden uitgevoerd. Ik hoop dat ze beseffen dat ze naar de klant zouden moeten luisteren."

Vosse heeft het gevoel dat de ingrepen van Audi door de jaren heen, zoals het terugtrekken uit de Class 1 DTM, de Formule E en het schrappen van het LMDh-project alles teniet heeft gedaan wat Audi Sport als merk de afgelopen jaren heeft neergezet. "Ik voel me verdrietig voor degenen die de naam Audi Sport hebben opgebouwd, zoals Dr. Ullrich, Dieter Gass, Romolo Liebchen, Chris Reinke, Siegfried Krausem, die de naam Audi Sport hebben opgebouwd en zoveel hebben bereikt. Deze naam wordt in iets meer dan een paar maanden kapot gemaakt. Dus om deze ongelooflijke reputatie die deze mensen hebben opgebouwd kapot te maken, vind ik jammer en slecht voor ze. Om deze reputatie snel om zeep te helpen is een schande."

Moser voegt toe: "Ik heb vele extreem goede jaren met deze mensen samengewerkt en we waren samen succesvol." Hij omschrijft Audi's Customer Racing-baas Reinke als 'passagier' in deze saga. "Ik weet zeker dat hij al honderd presentaties heeft gehouden, maar niemand geeft erom. Dat soort dingen slopen je."

Audi blijft zijn fabrieksdeelname aan de Dakar Rally financieren, maar de verwachting is dat het rally-raidprogramma met de RS Q e-tron aan het einde van het seizoen 2024 wordt beëindigd. Daardoor zou Audi geen actief autosportprogramma hebben onder Audi Sport-baas Rolf Michl. Audi's Formule 1-project valt namelijk onder een nieuw bedrijf genaamd Audi Formula Racing GmbH, dat officieel een dochteronderneming is van Audi Sport GmbH. Maar F1 Managing Director Adam Baker rapporteert rechtstreeks aan Audi's Chief Development Officer Oliver Hoffmann.