Audi maakte vorig jaar bekend dat het vanaf 2026 tot de Formule 1 toetreedt en liet later weten dat dat in samenwerking met Sauber gebeurt. Het team gaat dan door als fabrieksteam van Audi en om dat project in goede banen te leiden werd voormalig McLaren-teambaas Andreas Seidl als CEO aangesteld. Het duurt nog enkele jaren voordat het zover is, maar op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan het Formule 1-project. Het Duitse merk heeft bij Auto Shanghai een update gegeven over de voortgang.

"Het Audi Formule 1-project is de afgelopen maanden echt van de grond gekomen", zegt Oliver Hoffmann, lid van de raad van bestuur voor technische ontwikkeling bij Audi. "In de lopende conceptfase van de krachtbron wordt nu de basis gelegd van onze aandrijflijn voor 2026. We hechten veel belang aan detailwerk, bijvoorbeeld aan materialen of productietechnologieën, en we richten ons ook op onderwerpen zoals het energiebeheer van de hybride-aandrijflijn. Efficiëntie is immers een belangrijke succesfactor in de Formule 1 en de mobiliteit van de toekomst. Deze benaderingen zullen beide werelden vooruit helpen", aldus Hoffmann.

Audi heeft in het ontwikkelingsproces al veel inzichten voor de testbankopstelling en validatie van de meetinstrumenten gekregen door een eencilindermotor waar het bedrijf al sinds eind 2022 gebruik van maakt. De eerste volledige hybride-aandrijflijn, bestaande uit een interne verbrandingsmotor, elektromotor, batterij en electronic control unit, moet nog dit jaar op de testbank draaien en zal de basis vormen van het concept van de bolide. Daarnaast zal de dynamische ontwikkelingssimulator in Neuburg naar Formule 1-niveau gebracht worden. Deze zal de ontwikkeling van de Audi-krachtbron moeten bevorderen.

Meer werknemers

Audi heeft bovendien flink gewerkt aan het personeelsbestand voor de faciliteit in Neuburg an der Donau. Inmiddels werken er meer dan 260 specialisten namens Audi Formula Racing aan het Formule 1-project. De kern van het ontwikkelingsteam bestaat uit ervaren werknemers van Audi Sport en Audi, die jarenlange ervaring hebben opgedaan op het gebied van elektrische autosport. Zij worden bijgestaan door Formule 1-specialisten die van buitenaf zijn gehaald, al wil Audi weinig kwijt over wie dat dan zijn. Audi heeft zich als doel gesteld om eind dit jaar de werving van werknemers af te ronden, waarna het team uit meer dan 300 werknemers bestaat.

Tegelijkertijd werkt Audi aan het uitbreiden van het Competence Center Motorsport in Neuburg. Vanaf de tweede helft van het jaar zullen in een nieuw gebouw met een oppervlakte van ongeveer 3.000 vierkante meter extra testinstallaties voor de ontwikkeling van krachtbronnen worden geïnstalleerd. Door het modulaire ontwerp kunnen deze testinstallaties al gebruikt worden voordat het gebouw volledig gereed is. Dat moet begin 2024 gebeuren.

"Autosport is een integraal onderdeel van ons DNA", zegt Markus Duesmann, voorzitter van de raad van bestuur van Audi. "We zijn ervan overtuigd dat onze deelname in de Formule 1 de sportieve focus van Audi zal versterken. De raceklasse vergroot voortdurend zijn wereldwijde bereik, vooral onder jonge doelgroepen en in onze belangrijkste afzetmarkt: China."