Audi is momenteel bezig om Sauber over te nemen en stapt vanaf 2026 in de Formule 1. De toetreding valt samen met de nieuwe motorreglementen, die vanaf dat F1-seizoen ingaan. Zo verdwijnt onder meer de complexe en dure MGU-H. Het Duitse merk testte eind vorig jaar een motor met één cilinder en hoopt voor 2024 een complete aandrijflijn op de testbank te hebben staan. Speciaal daarvoor heeft Audi een zeer ervaren coureur aangetrokken. Neel Jani gaat als simulatorcoureur aan de slag om de power unit te ontwikkelen. De Zwitser gaat dat doen in Neuburg, waar de krachtbron wordt gemaakt. De 39-jarige coureur testte in het verleden al voor Sauber en Red Bull en is bekend met grote projecten.

Jani, die in 2016 de WEC-titel won met Porsche voordat hij het ronderecord in Spa verbrak met de 919 Hybrid Evo, zegt: "Ik ben verheugd om Audi te begeleiden op hun weg naar F1. Het is zowel een eer als een grote verantwoordelijkheid om in de een vroeg stadium betrokken te zijn bij een project van deze omvang. Ik weet zeker dat ik met mijn F1- en LMP-ervaringen een goede link kan leggen tussen theorie en praktijk."

De Zwitser is geen onbekende bij de Volkswagen Group. Samen met Andre Lotterer hielp hij Porsche in hun eerste Formule E-seizoen in 2019-2020. "Bij de ontwikkeling van ons Formule 1-project speelt simulatie een grote rol", zegt Oliver Hoffmann, chef van de technische ontwikkeling bij Audi. "Hierbij is de simulator een belangrijk hulpmiddel in de ontwikkeling van de power unit. Daar hebben we een ontwikkelingsrijder nodig die niet alleen verstand heeft van techniek, maar ook veelzijdige ervaring naar het project brengt, vooral op het gebied van energiebeheer in raceomstandigheden."

Zoals gezegd treedt Audi in 2026 toe als fabrieksteam en neemt het daarvoor Sauber over, dat nu nog onder de naam Alfa Romeo rijdt. Andreas Seidl is bij McLaren weggehaald en eind 2022 aangetrokken als de nieuwe CEO in Hinwil. De voormalig teambaas haalde onlangs James Key binnen, een oude bekende van hem. De Brit was technisch directeur in Woking, maar moest het team eerder dit jaar verlaten. Het zijn allemaal belangrijke stappen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op 2026.

"Op dit moment richten we ons vooral op fundamentele conceptvragen met een hoge relevantie voor de performance", zegt Adam Baker, chief executive van Audi Formula Racing, over de aanpak. "Bij het evalueren van verschillende technische oplossingen vertrouwen we echter niet alleen op digitale methoden. Kennis, ervaring en praktisch relevante ontwikkelingen zijn onmisbare elementen om de juiste conclusies uit de simulatie te trekken. Met die combinatie kunnen we verschillende bedrijfsstrategieën in een vroeg stadium beoordelen en de weg vrijmaken voor een efficiënt energiebeheer van de power unit."